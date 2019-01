Ciudadanos quiere debatir en febrero en el Congreso su proposición de ley sobre los vientres de alquiler que fue registrada en el Congreso hace año y medio. Así lo ha anunciado el presidente de la formación naranja, Albert Rivera, en una entrevista en Onda Cero, en la que ha propuesto que se de libertad de voto a los diputados ante las discrepancias internas existentes especialmente en PSOE y PP sobre este asunto.

"Avanzo hoy que la primera ley que traerá Ciudadanos en febrero al Congreso será la ley de gestación subrogada por primera vez en España", ha explicado Rivera quien ha expresado su confianza en los partidos con representación parlamentaria "tengan una visión progresista, que no tengan complejos ni visiones del siglo pasado". El PSOE ha avanzado ya su rechazado a la proposición de ley de Ciudadanos, al igual que Podemos, mientras PP se ha mostrado partidario de abrir un foro de debate interno e incluso algún sector del partido ha abogado por pedir libertad de voto para sus diputados.

Precisamente, Rivera ha pedido a los grupos parlamentarios que "si no lo tienen muy claro" den "libertad de voto" por entender que éste "es un asunto de moral, de conciencia e igual que se ha producido en debates como el del aborto o el divorcio". En su opinión "en una ley de esta naturaleza los diputados deben poder votar libremente". De hecho, el dirigente de Ciudadanos ha asegurado "no tener ningún inconveniente" en que sus parlamentarios "puedan debatir con normalidad porque este puede ser también un avance en libertades civiles".

La proposición de ley plantea que la mujer gestante tenga más de 25 años, sea española o residente en el país, o que haya sido madre con anterioridad

Rivera ha recordado que la proposición de ley de su grupo parlamentario fue presentada hace un año y "toca debatirla, porque es un avance que ya han hecho otros países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido". A su juicio, "no tiene sentido tener que irse al extranjero porque en España exista una especie de doble moral por la que algunos políticos no lo permiten".

Sobre la postura de VOX respecto a la gestación por sustitución, ha recordado que la formación de Santiago Abascal "no tiene diputados en la Cámara" y ha insistido en la voluntad de su partido de "debatir y enmendar (la proposición de ley) para llegar a consensos", pero ha descartado que vaya a "meter la cabeza bajo el ala después de lo que está pasando en Ucrania y que haya familias que no pueden inscribir a sus hijos en España".

Los contenidos de la proposición de ley de C's

La proposición de ley registrada por Ciudadanos plantea que la mujer gestante tenga más de 25 años, sea española o residente en el país, haya sido madre con anterioridad, no cuente con antecedentes penales y cumpla con una renta mínima. Además, esta mujer no podrá ceder su vientre en más de dos ocasiones, no puede compartir ningún tipo de relación consanguíena con los padres subrogantes y tampoco el bebé puede tener material genético suyo.

En cuanto a los subrogantes, Ciudadanos también exige que tengan un mínimo de 25 años, que es la edad mínima también para las adopciones. Deberán demostrar que han agotado todas las posibilidades de gestar a través de otros medios disponibles y, aquellos que sean pareja, deberán estar casados o ser pareja de hecho.

El contrato entre ambas partes debe ser "altruista" y el único dinero que se aportará en esta práctica es el necesario para cubrir los gastos del embarazo y las posibles molestias que esta situación pueda ocasionar.

Ciudadanos propone, además, un Registro Nacional de Gestación por Subrogación, en el que se deben inscribir aquellas mujeres que "libremente deseen ofrecer su capacidad de gestar" y aquellos que quieran ser padres a través de esta práctica. Del mismo modo, este 'censo' deberá recoger también los contratos a los que ambas partes hayan llegado.

La Consejería de la Familia en Andalucía



En cuanto a la posibilidad de que Andalucía cuente con una consejería de familia como han pacto PP y VOX, Rivera ha precisado que la comunidad andaluza contará con una "consejería de familias con s".



En este sentido, ha argumentado que "hay familias tradicionales, familias divorciadas, con padres y madres del mismo sexo, familias que quieren ser padre y madre por gestación subrogada" y, "por tanto", ha añadido, "habrá consejería de Familias, con s, porque este es el siglo XXI y no hay que volver al siglo XX". Sobre el nombre que llevará la citada consejería, Rivera ha asegurado que le "da igual", porque "lo importante son los contenidos".