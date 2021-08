Que la causa de la violencia machista y los asesinatos por motivos de género se deben a la existencia y persistencia en nuestra sociedad de una desigualdad estructural entre hombres y mujeres y a un sistema patriarcal que lo perpetúa no hay ningún experto que lo ponga en duda. Es decir, ningún factor alejado de esta realidad justifica la violencia machista. Sin embargo, tal como explican diversos estudios y expertos, existen factores que influyen en el incremento de esta violencia.

Uno de ellos es el calor o el incremento de las temperaturas. En 2018, un estudio llevado a cabo para el ministerio del Interior por varios expertos y que se publicó en la revista Science of The Total Environment, afirmaba que tras una ola de calor, el riesgo de feminicidios aumenta en un 40%. El estudio analizó los datos sobre violencia de género entre junio y septiembre a lo largo de ocho años (los que iban entre 2008 y 2016) en la Comunidad de Madrid y concluyó que por cada grado que la temperatura superara los 34 grados centígrados, los feminicidios dentro de la pareja se incrementaban en un 28,8% en relación a la media.

El estudio advierte que un día después de superarse los 34 grados de temperatura las denuncias por violencias machistas se incrementan en un 1,7% por cada grado extra, que tres días más tarde el riesgo de feminicidio se incrementa en un 40% y que cinco días más tarde las llamadas al 016 de ayuda a las víctimas de violencia de género, aumenta en casi un 1,5% por cada grado de incremento.

Estos datos corroboran lo que el proyecto Feminicidio.net viene analizando y advirtiendo desde hace ya varios años. Según su base de datos, que analiza los asesinatos machistas desde 2010, los meses en los que se produce una mayor acumulación de feminicidios son los de junio y julio, coincidiendo con la época estival. ​

"El incremento de los asesinatos machistas en épocas de calor no está muy estudiado en España, pero sí existen diversas investigaciones internacionales que lo atestiguan", afirma Graciela Atencio, una de las fundadoras de Feminicidio.net. "Esto no quiere decir que la violencia machista sea una consecuencia de las olas de calor, sino que es un factor que influye en el aumento de la violencia junto a otros factores. Nosotras creemos que se tienen que tener en cuenta en España. En época estival, además del incremento del calor, también ocurre que la familia suele pasar más tiempo junta, no sólo por las vacaciones, sino también por los horarios de verano. Y el hecho de que la mujer tenga que pasar más tiempo con su maltratador la pone en mayor riesgo. Los datos de Feminicidio.net indican que el tercer mes con más asesinatos de en una serie histórica entre 2010 y 2020 es enero, otro mes en el que las familias están más tiempo juntas.

Estacionalidad de los asesinatos machistas en España. — Feminicidio.net

En el cuadro superior, elaborado con los datos sobre asesinatos machistas entre 2010 y 2020 recogidos por Feminicidio.net, la línea azul muestra un incremento de estos crímenes en los meses de junio y julio. En el caso del año 2020 mirado en solitario (línea verde), la estadística es algo distinta al resto de los años. Tal como explica Atencio, esta desviación se debe a que a lo largo del año pasado, la convivencia obligada y el control de la víctima por parte del agresor hizo disminuir los asesinatos, pero que una vez que se levantó el confinamiento en el mes de junio, éstos repuntaron.

"En 2020 hubo un retraso de la manifestación del factor estacional por la pandemia, por lo que el pico que habitualmente vemos en junio y julio se trasladó a agosto, una vez que se acabó el confinamiento y las mujeres pudieron distanciarse de sus maltratadores". Tal como recuerdan diversos expertos, la violencia de género es una violencia de control y sólo cuando el agresor siente que pierde ese dominio, es cuando se suele desatar la violencia más extrema.

Más medidas de protección y prevención en verano

Si bien en nuestro país no abundan los estudios sobre los efectos del tiempo en la violencia machista, en Estados Unidos llevan ya unas décadas de ventaja. Existen diversos artículos sobre la materia en la American Psicological Association sobre el tema. Uno publicado en 2006 desvela que existen ritmos anuales en la frecuencia de estas violencias, con máximos que se detectan coincidiendo con el verano.

Desde Feminicidio.net advierten del peligro de no tener en cuenta estos datos y de una posible relajación de los servicios de atención a las víctimas debido al periodo vacacional que en ocasiones hace disminuir las plantillas policiales, de los servicios sociales o de los sanitarios. "Si en verano aumentan los feminicidios y la violencia machista extrema, debería preverse un reforzamiento de las plantillas de los servicios sociales y las fuerzas de seguridad del estado" durante ese período.

También sería clave, afirma Atencio, que durante los meses de verano se incrementaran las campañas específicas para toda la población relacionadas con el aumento de la violencia en la época estival. "Esto es algo que venimos reclamando desde que comenzamos a documentar los feminicidios y a analizar las tendencias. Cada año la tendencia se sigue manteniendo y este año no parece que vaya a ser una excepción", concluye Atencio.