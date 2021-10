La Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido la entrada en prisión del futbolista del Bayern de Múnich Lucas Hernández pese a estar acusado por un delito de quebrantamiento de condena al saltarse la orden de alejamiento de su pareja en 2017. El deportista tiene, además, dos sentencias previas por delitos de violencia machista: una por tener una pelea con su pareja en su domicilio en el año 2017 y otra por lesiones de violencia de género referida al año 2015.

El jugador tenia una sentencia "dictada en condena, plenamente vigente y con pleno desprecio hacia la misma".

El futbolista había sido condenado a una pena de seis meses y la justicia ya había sido rechazado un recurso de solicitud de suspensión del cumplimiento de la pena privativa de libertad, por lo que recibió la orden de presentarse en Madrid el pasado martes para que se le dé traslado del requerimiento de ingreso voluntario en prisión, en el plazo improrrogable de diez días a contar desde ese momento.

Los hechos por los que el futbolista había sido condenado a entrar en prisión se remontan al 13 de junio de 2017, cuando Lucas no respeto la orden de alejamiento que le había sido impuesta con su novia y fue detenido en el avión de vuelta en el que iba con su pareja, en un viaje que realizaron ambos en su luna de miel. El defensa tenia una sentencia "dictada en condena, plenamente vigente y con pleno desprecio hacia la misma".

Al incumplir la condena que se la había impuesto al jugador de fútbol, en el año 2019, el Juez de lo penal de Madrid sentenció la entrada en prisión de Lucas Hernández durante seis meses. El juzgado en ese momento se justificó en que el futbolista tenía una condena previa por delito de lesiones en el ámbito de violencia de género y otra sentencia, también firme, asimismo por otro delito de lesiones en el ámbito de violencia de género. Tener estos antecedentes hizo que el Juzgado de lo Penal de Madrid confirmará la entrada en prisión del deportista.

En el día de hoy, la Audiencia Provincial de Madrid ha admitido el recurso del futbolista para no entrar en prisión, a pesar de las múltiples sentencias en su contra. Desde la Sala justifican la decisión en sus circunstancias personales y familiares y piensan que "no se puede obviar que la persona a la que no podía acercarse consintió dicho acercamiento".

Además, los jueces destacan que a día de hoy sigue viviendo con la misma pareja "sin que se tenga constancia de nuevos incidentes entre ellos". Lucas Hernández evitará la cárcel realizando un pago de 96.000 euros y manteniéndose durante cuatro años sin realizar ningún tipo de delito.