"¡Ay esos tobillos! ¡Cómo te pille fuera te violo!": así amenazó un aficionado de la UD Jandía a una linier de 16 años durante un partido de Primera Regional de Fuerteventura celebrado el pasado viernes.

En el acta, el árbitro detalla los gritos y las amenazas dirigidas a la menor. "¡Ay esos tobillos! Como te pille fuera te violo, te voy a partir la cara. Haciendo signos de violencia, mordiéndose la lengua y hacer movimiento de pegarle con la mano. Teniendo que ser sujetado por varios jugadores", escribe el árbitro.

En el partido, que se disputó en el campo del CD Chilegua de La Pared, también se vivieron momentos de tensión cuando varios jugadores se enzarzan en una disputa. Acto seguido, varias personas de la grada se unen entre gritos e insultos.

Ojo que él acta del partido es mucho peor. Basta ya! pic.twitter.com/HHB3FLbcW6 — Todo Goles Radio (@TodoGolesRadio) December 8, 2019

El machismo en el fútbol, insultos y amenazas

No es el único caso de machismo en este deporte. Las árbitras o auxiliares tienen que soportar amenazas y comentarios sexistas. El pasado mes de octubre, unos aficionados insultaron a una linier de un partido en La Rioja. "Puta", "te vamos a matar", "te has equivocado, asistente; bueno, asistenta, como la chacha de casa" o "joder, has venido depilada a arbitrar", fueron algunos de los insultos de la grada. La Federación Riojana de Fútbol condenó los denigrantes insultos machistas en las redes sociales.

La @fedriojafutbol, Junta Directiva y su CTA condenan los denigrantes insultos machistas que ha sufrido la arbitra asistente #LauraBezares durante el @CDBerceo- @CDArnedo jugado hoy.



¡LAURA Y COLECTIVO ARBITRAL: TENÉIS TODO EL APOYO DEL FÚTBOL RIOJANO! 💪#Respeto #Valores pic.twitter.com/AnJBN8xIwz — Fed. Riojana Fútbol (@fedriojafutbol) October 19, 2019

En abril, el Terrassa F.C. retiró de la competición a su equipo de veteranos por insultos machistas a jugadoras del equipo femenino. El club consideró los estos actos como una "falta grave" y dejó claro que continuarán "trabajando siempre de una forma muy activa y enérgica por la igualdad".

El año pasado, las árbitras españolas de Primera División se unieron por primera vez para poner "punto y final" a la violencia machista. A través de un vídeo, denunciaban el trato vejatorio que tienen que soportar cuando pitan un partido.