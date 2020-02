El tenor Plácido Domingo ha decidido retirar sus próximas representaciones de La Traviata en el Teatro Real de Madrid y también se retirará de las representaciones en los teatros y las compañías que tengan dificultades para llevar a cabo esos compromisos.

En un comunicado remitido a Efe, Plácido Domingo expresa que quiere ofrecer una "declaración adicional" para corregir la "falsa impresión generada por mi disculpa en algunos de los artículos que informaron sobre la investigación" del sindicato de artistas musicales de Estados Unidos AGMA, a propósito de las denuncias de acoso de varias mujeres contra el tenor.

En el texto, Domingo puntualiza que su disculpa fue "sincera" y de todo "corazón", ante la posibilidad de que pudiera haber herido a alguien por "cualquier cosa" que haya dicho o hecho. "Como lo he manifestado en repetidas ocasiones, nunca ha sido mi intención lastimar u ofender a nadie", ha señalado.

"Nunca me he comportado agresivamente" ha vuelto a afirmar el tenor

Pero afirma que, a pesar de ello, "sé lo que no he hecho y lo negaré nuevamente. Nunca me he comportado agresivamente y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie". El tenor apunta que ha dedicado su carrera en el mundo de la ópera a apoyar la industria y promover la carrera de un sinnúmero de cantantes.

Asimismo, se muestra "agradecido" con todos los amigos y colegas que hasta ahora "han creído en mí y me han apoyado en estos momentos difíciles" y para evitarles que su situación les perjudique o causar cualquier inconveniente adicional se retira de algunas de las representaciones previstas.

Estudian quitar su nombre al Centro de Perfeccionamiento

La Comisión Ejecutiva del Patronato del Palau de les Arts de València abordará, durante una reunión este jueves, posibles acciones a raíz de la situación del artista Plácido Domingo, tras hacer público un comunicado en el que pide perdón a las mujeres que le acusaron de acoso sexual por "el dolor" causado y acepta "toda la responsabilidad" por las acciones denunciadas en los últimos meses. Entre los temas que se tratarán figura la petición de algunos colectivos de quitar el nombre del artista al Centro de Perfeccionamiento del teatro.

Este miércoles el tenor emitió un comunicado en el que aceptaba "toda la responsabilidad"

El cantante y director español da nombre al Centro de Perfeccionamiento de este teatro de ópera y, además, actúa de forma regular en él. La última vez fue el pasado mes de diciembre, con ocasión de Nabucco, en la que fue su primera representación en un coliseo español tras estallar la polémica.

En aquel momento, Domingo negaba en entrevistas a diversos medios las acusaciones de acoso y aseguraba que había sido "galante, pero siempre dentro de los límites de la caballerosidad". Sin embargo, este miércoles, emitió un comunicado en el que aceptaba "toda la responsabilidad" por las acciones denunciadas en los últimos meses.

La Zarzuela, el primer teatro en cancela sus actuaciones

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) ha cancelado la participación de Plácido Domingo en las actuaciones previstas en el Teatro de la Zarzuela para el 14 y 15 de mayo próximos "en solidaridad con las mujeres afectadas".

La cancelación, señala en una nota el Inaem, se determina "ante la gravedad de los hechos y tras las declaraciones de Plácido Domingo en las que asume 'la plena responsabilidad de sus acciones" y lo hace "en solidaridad con las mujeres afectadas y haciendo efectiva esa responsabilidad reconocida por el artista".

También la organización del XXXII Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda tomará una decisión la próxima semana sobre la celebración o no del concierto inaugural del Festival que estaba previsto que corriese a cargo del tenor Plácido Domingo el 3 de mayo.