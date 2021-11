Virginia P. Alonso, directora de 'Público', modera una mesa sobre Igualdad con Pilar Llop y otras figuras del feminismo

El Gobierno de España, junto a la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y otras 70 instituciones políticas han organizado los 'Diálogos sobre el Futuro', unas conversaciones plurales y enfocadas en las oportunidades y los desafíos a los que se enfrentarán España y la UE en el mundo post-covid.

En una de estas conversaciones –que abordan todo tipo de cuestiones, como la desigualdad y la pobreza, la digitalización, la economía circular o la España despoblada– participa la directora de Público, Virginia Pérez Alonso. En el diálogo 'El Futuro de la Igualdad', que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria, la periodista ha moderado una mesa de debate sobre casos de éxito de mujeres que rompieron el techo de cristal y se encuentran en altos cargos.

La mesa cuenta con la participación de la ministra de Justicia, Pilar Llop; la eurodiputada de Unidas Podemos y profesora de Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, María Eugenia Rodríguez Palop; así como de la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Promotores de Las Palmas, María Salud Gil.

¿Cómo eliminan las administraciones el techo de cristal?

Durante el encuentro, las tres ponentes han contado sus experiencias rompiendo sus respectivos techos de cristal. Pilar Llop ha asegurado que las mujeres se ven sometidas a la necesidad se superar diversas trabas, "pero siempre nos encontramos con obstáculos, permanentemente destruyendo estereotipos y prejuicios".

"Los hombres tienen que ser conscientes de que los hijos también son suyos"

La ministra de Justicia ha hablado de medidas concretas para eliminar estos obstáculos que las mujeres encuentran en su vida laboral. Ha remarcado la importancia de promover una conciliación corresponsable (entre hombres y mujeres), de dotar a las empresas de una mayor flexibilidad en los horarios y de determinar los ascensos por los méritos y no por su círculo de contactos.

La eurodiputada de Unidas Podemos ha propuesto las cuotas como modo de promover que las mujeres puedan acceder a puestos de dirección. Para ello, responde a la idea que tienen muchas de las personas que se oponen a este medida porque quieren que se valore su mérito en términos objetivos.

"Las cuotas sirven justamente para eso, para que afloren los méritos y capacidades. Hay lugares donde son los varones quienes sin méritos ni capacidades suficientes ocupan puestos que no merecen. Justamente para corregir eso existen las cuotas".



El papel de las empresas

María Salud Gil, que fue consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria por el Partido Popular, ha apuntado que las dificultades no solo están en el ámbito laboral y que también se encuentran en la cultura y la educación.

Ha argumentado que en el instante que una mujer rompe un techo de cristal, recibe discriminación de género. "Lo que tú quieres no importa en ese momento, ese es el techo que primero tienen que romper las mujeres", ha declarado Salud Gil.

"Muchas mujeres descubren que podían hacer cosas que antes no creían posibles"

"Nos olvidamos que el 98% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. ¿Qué pasa con ellas?, ¿cómo impacta la labor de igualdad en esas empresas?", se ha preguntado la presidenta de la patronal de la construcción de Las Palmas, que para ello ha puesto de ejemplo la labor que realiza su asociación, cuya vocación es feminizar el sector.

Lo están intentando con proyectos de formación que incluyen prácticas laborales en colaboración con el Servicio Canario de Empleo. Ofrecen un puesto remunerado a mujeres que, en muchas ocasiones, están en situación de vulnerabilidad, y que consiste en una formación a la vez que se trabaja en labores de construcción.

"Muchas mujeres descubren que podían hacer cosas que antes no creían posibles. No solo se descubren a sí mismas, sino que además el sector no las rechaza", ha apuntado la presidenta de la patronal, que subraya los condicionamientos culturales a los que están sometidas las mujeres.