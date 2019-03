La viuda del trabajador de Metro de Madrid muerto por exposición al amianto, en busca de justicia

Julián fue el primer trabajador de la compañía al que se le reconoció una enfermedad profesional por exposición al amianto en su puesto de trabajo y el primero que presentó una demanda contra Metro de Madrid, que han continuado sus herederos.

María Eugenia Martín, su viuda, afronta con "esperanza en la justicia" el juicio que se celebra mañana en el Juzgado de lo Social número 10 de Madrid a raíz de la demanda presentada por su marido, Julián M.R., fallecido el 4 de octubre de 2018, para reclamar una indemnización de casi 400.000 euros a la empresa. Martín tiene claro que, hasta ahora, la compañía los ha "maltratado", los ha "ninguneado" y los ha "abandonado".

En declaraciones a Efe, la viuda ha explicado que Julián empezó a notar los primeros síntomas de la enfermedad en febrero de 2017, cuando comenzó a "sentir dolor", y en marzo o abril del mismo año fue a su médico, que en principio pensó que tenía una contractura y le recetó medicamentos para tratársela, pero "el dolor iba a más y en una simple radiografía vieron que tenía un cáncer de pulmón".

A finales de septiembre de 2017, el Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconoció la enfermedad profesional por exposición al amianto y en enero de 2018 le reconoció la incapacidad permanente absoluta.

Inspección de trabajo paralizada

Martín ha recordado que la Inspección de Trabajo ha levantado a Metro de Madrid un acta de infracción por no reconocer la enfermedad profesional de su marido, que está paralizada por la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, a la espera del resultado de la investigación abierta por la Fiscalía sobre la presencia de amianto en el suburbano madrileño.

"Me hubiera gustado que esto nunca hubiera ocurrido, que mi marido estuviera vivo y que no tuviéramos que reclamar ni a Metro ni a nadie", ha resaltado.

Tras el dictamen de la comisión de investigación de la Asamblea sobre la presencia de amianto en Metro de Madrid, que refleja que ha habido "incapacidad, negligencia y ocultamiento" en la gestión de este problema, la dirección no está intentando paliar los riesgos que supone este material tóxico para la salud de los trabajadores, ha opinado la viuda.

Cada semana, ha agregado, se van descubriendo nuevas piezas con amianto, sin que a los trabajadores se les hayan proporcionado los equipos de protección homologados por la Unión Europea para manipular este material.

Ha agradecido a los sindicatos del suburbano madrileño la convocatoria mañana de paros y una concentración en la Plaza de los Cubos en coincidencia con la celebración del juicio.

Hasta el momento, son cuatro los casos de trabajadores de la compañía con enfermedad profesional como consecuencia de su exposición a fibras procedentes del amianto, de los cuales dos fallecieron el año pasado (uno de ellos Julián y otro el 24 de mayo).