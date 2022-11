Voluntarios de Banco Santander recorren los centros penitenciarios para impartir educación financiera

La educación financiera se ha convertido en una de las llaves que abre la puerta a un futuro de oportunidades y progreso, en especial en el caso de los colectivos más vulnerables: niños, mayores, inmigrantes, discapacitados, mujeres con problemas de integración… Y también para las personas privadas de libertad. Según datos de la Administración General del Estado, cerca de 46.000 reclusos cumplen condenas en España. La formación puede ser para ellos una herramienta que les ayude en el proceso de reinserción social una vez inicien su nueva etapa fuera de la cárcel.



Este es el objetivo de Finanzas para Mortales – Justicia Educativa, que promueve Banco Santander, de la mano de Instituciones Penitenciarias (IIPP) y la colaboración de la Fundación UCEIF y SANFI. El programa busca facilitar educación financiera básica que facilite la inclusión de los presos, dotándoles de los conocimientos económicos suficientes para que puedan tomar decisiones personales y familiares sobre sus finanzas cotidianas de forma responsable e informada.



La iniciativa se lanzó a mediados de 2021 y más de 300 internos e internas de diversos centros penitenciarios españoles han recibido ya esta formación. Los talleres más recientes se han impartido durante los meses de septiembre y octubre en los centros de Torredondo (Segovia) y Daroca (Zaragoza), después de recorrer otras cárceles como la de Burgos, Picassent (Valencia), Teixeiro (A Coruña), El Dueso (Cantabria) Madrid I (Alcalá-Meco), Sevilla II, A Lama (Pontevedra) o Mahón (Menorca).



"Cuando uno lleva bastante tiempo en prisión se desactualiza de las cosas... Finanzas para Mortales, te hace estar un poquito más al día..."

Para Banco Santander, "es un proyecto inclusivo que forma parte del compromiso que mantenemos con la inclusión financiera en todos los países en los que trabajamos, para lograr que todas las personas que se encuentran en una situación financieramente vulnerable adquieran los conocimientos necesarios sobre la cultura financiera actual para ayudarles a tomar las mejores decisiones sobre la administración y protección de sus recursos económicos".



José Alberto Díaz es uno de los alumnos que ha participado en el taller del Centro Penitenciario de Burgos. "Cuando uno lleva bastante tiempo en prisión se desactualiza de las cosas. Este tipo de cursos, como Finanzas para Mortales, te hace estar un poquito más al día. No perder el hilo", explica. Las clases se reparten habitualmente en dos jornadas. La primera está dedicada a las posibles salidas laborales de los participantes, con temas como las ayudas y prestaciones existentes; diferencias entre ser autónomo, trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena; o la comprensión de una nómina y de una factura. La segunda sesión, denominada Aprender a organizarse, centra su contenido en aspectos claves del día a día de una persona o negocio. Por ejemplo, los productos financieros básicos, el uso de la banca online, la ciberseguridad, los métodos de ahorro, el endeudamiento y el consumo inteligente, el presupuesto personal y familiar, o la gestión de las deudas.



El programa avanza por las provincias españolas gracias a la colaboración de profesionales voluntarios, quienes comparten sus conocimientos sobre economía y finanzas de una manera sencilla y práctica, para que se entienda su impacto en la vida cotidiana. "Cuando me enteré del proyecto, me interesó y quise participar. Pensé que la educación financiera podría ser un punto muy importante para que esas personas que, en un momento determinado, se lo merezcan y así lo necesiten, puedan incorporarse a la sociedad plenamente", asegura José María Sainz-Pardo, formador de Finanzas para Mortales.



Formación a más de 2,6 millones de personas

Banco Santander tiene una estrategia clara en pro de la inclusión financiera, en el marco de sus compromisos de banca responsable, y ya supera los 9 millones de personas empoderadas financieramente desde 2019, acercándose a su compromiso de llegar a 10 millones en 2025.



La educación financiera, el acceso a los servicios bancarios y la financiación son las vías de la entidad para nadie se quede atrás. En los últimos tres años (2019 – 2021), el grupo que preside Ana Botín ha promovido decenas de distintos programas de educación financiera en los que han participado 2,6 millones de personas y que cuentan con la colaboración de empleados voluntarios de la entidad y otras instituciones y ONG.



Solo en 2021, la entidad ha desarrollado cerca de 80 iniciativas relacionadas con esta materia a nivel global, a través de talleres y cursos presenciales, y también con formación online en webs específicas, herramientas, tutoriales o juegos. El programa más representativo es Finanzas para Mortales (FxM), que cuenta con 10 años de experiencia, dirigido a los grupos con riesgo de exclusión. En el primer semestre de este año, más de 5.000 personas han participado en estas sesiones formativas, 1.700 de ellas a través de los talleres Finanzas para Mortales edición Senior y otros proyectos impulsados por el Santander para los mayores de 65 años.



Además, el banco ha lanzado este año, junto a Plena Inclusión, la Guía Finanzas para Mortales para personas con dificultades de comprensión a través del método de lectura fácil. En esta publicación gratuita se tratan temas como la ciberseguridad y el manejo de la banca digital.



"La educación financiera es una palanca clave para favorecer la inclusión financiera, que contribuye de manera directa a siete de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para 2030 y a que personas, empresas y la sociedad en su conjunto prosperen", explica Lara de Mesa, directora global de Banca Responsable de Banco Santander. Por esta razón, el grupo ha extendido sus proyectos, además de España, a otros nueve países de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.