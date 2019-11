En las calles de Torre-Pacheco, Murcia, las comunidades de origen magrebí no quieren ni hablar con la prensa. Ni aunque sean medios internacionales, que estos días de resaca electoral se pasean por este municipio de 36.000 habitantes. Los grafitis de las paredes denotan un enfrentamiento que el resultado electoral no ha ayudado de desinflar. La pintada que dice “Fuera moros” está tachada por otra que dice “Fuera racistas” y, a su vez, está emborronada por otra que reza “fuera rojos”.

La polarización en este municipio agrícola murciano es tal que hay lugares dónde tomar café es sólo para los españoles. Esto, en una localidad en la que residen 11.000 personas migrantes, alrededor de un 30%. En la céntrica Avenida de Fontes se encuentra el Círculo Instructivo, un área recreativa para jubilados y pensionistas del municipio. Alejandro y Vicente son dos vecinos que comentan los resultados tras los comicios. Al igual que otros casi 5.000 vecinos, más del 38% de los votantes, Vicente reconoce sin ambages que ha votado a Vox. ¿El motivo? "La inmigración”, sentencia.

La Región de Murcia se ha convertido en la primera comunidad donde Vox es la fuerza más votada. La extrema derecha obtuvo el 10 de noviembre tres escaños en esta comunidad, con 10.000 votos más que PSOE o PP. Ciudadanos, como en casi todo el país, ha desaparecido del tablero, a pesar de haber obtenido la vicepresidencia autonómica y varias consejerías el pasado abril gracias a un pacto con el PP. En efecto, la diferencia entre los resultados de las elecciones autonómicas y municipales con las generales son grandes, y la razón hay que buscarla en el voto migrante. O la ausencia de él.

La realidad de Torre-Pacheco contrasta bastante con los números que respaldan al partido xenófobo. Poblaciones indias, árabes, de Europa del este y Latinoamérica llevan asentadas aquí desde hace décadas y han aportado un impulso económico que ha expandido los comercios y el empleo local. Casi 11.000 de sus habitantes son extranjeros, pero ellos no pueden votar. Al menos, en la elecciones generales. En las últimas elecciones locales, donde ganó el Partido Independiente de Torre-Pacheco (PITP), Vox obtuvo tres concejales de 21 y apenas 1.600 sufragios, sólo 30 más que el PP.

"Nosotros no podemos votar, por eso no nos interesa la política. ¿Nos quieren echar? Pues no sé qué va a hacer este pueblo sin migrantes”, señala Mohamed Archad, un comerciante indio que lleva 15 años en la localidad y es propietario de dos exitosas fruterías locales. “Los inmigrantes vienen a trabajar, y hemos visto cómo ha crecido económicamente España”, reitera este empresario, que asegura que sus clientes son de "España, Pakistán, India, Marruecos, Latinoamérica... Aquí en Torre-Pacheco hay muchos extranjeros y eso es bueno económicamente”, resume.

Mohamed Archad trabaja en su frutería de Torre-Pacheco.- ENTREFRONTERAS

Murcia es conocida por sus grandes cultivos de verduras, frutas y hortalizas que abastecen al resto de Europa. Uno de los motivos por los que cientos de migrantes vienen a esta región desde hace décadas. “A trabajar”, dice Surjit Singh, un migarte indio de 36 Años que llegó cuando tenía 19. “Vine a buscarme la vida, y trabajé en el campo, en un almacén. Hoy tengo mi propio negocio”.

La noticia de la victoria de VOX en su municipio le ha sorprendido, e insiste en que “si no hay inmigrantes aquí tienen un problema, porque los únicos que trabajan en el campo son los inmigrantes, y está claro que, sin inmigrantes, la agricultura no avanza”.

En el Círculo Instructivo, Alejandro y Vicente continúan repasando su particular actualidad. "Este año he votado a Vox porque es el único que ha dicho la verdad", defiende Vicente. "Lo que hagan o no hagan ahora, no lo sé, pero han dicho la verdad: los inmigrantes que no tengan documentación, que no tengan papeles, devueltos a sus países”, señala este camionero jubilado. Repite sin inmutarse el mensaje ultraderechista: “Primero hay que ayudar a los españoles, segundo, a los españoles; tercero, a los españoles y, si sobra algo, para los demás”. Asegura que fue votante toda su vida del Partido Popular pero vio claro que el discurso de Vox también era el suyo.

Alejandro Aparicio lee la prensa en le Círculo Instructivo de Torre-Pacheco, Murcia.- ENTREFRONTERAS

Por su parte, Alejandro Aparicio recuerda que el pasado 10 de noviembre fue apoderado del Partido Popular en Torre-Pacheco. El desborde de la ultraderecha le dejó sorprendido, aunque sólo momentáneamente. “Vox es un partido muy interesante y esperamos que pacten con el PP para hacer un gobierno. La izquierda solo trae ruina”, asegura este jubilado de 73 años. Ambos creen que la crisis territorial no está detrás del auge de la ultraderecha en la región. "Catalunya ni nos importa. Para los catalanes. La verdad es que estamos asfixiados y no podemos pagar ni el IBI” insiste Vicente, que ve más motivos en el giro a la extrema derecha los efectos de crisis económica en la última década en la región, una de las más castigadas.