Vox reta al Gobierno en Castilla y León con la recuperación del 'latido fetal' contra el aborto

La Junta de Castilla y León prevé implantar de forma inmediata una serie de medidas con miras a disuadir a las mujeres que no quieran continuar con su embarazo, tales como escuchar el latido fetal o una ecografía 4D. Se trata de un nuevo pulso al Gobierno, no en vano estas medidas van en contra de la reforma de la ley del aborto que ha propuesto el Ejecutivo y que tiene pensado ratificar en breve.

Estas "medidas pro vida", como las califica Vox, forman parte de las imposiciones de la formación de ultraderecha para cumplir su acuerdo de Gobierno con el Partido Popular. El objetivo, tal y como ha explicado el propio vicepresidente, Juan García-Gallardo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, es ofrecer dos alternativas a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo: "La de seguir o la tragedia a nivel social, por la huella que deja a las mujeres, de abortar".

A su vez, García-Gallardo ha lamentado que a lo largo de 2021 se produjesen más de 2500 abortos voluntarios, un 7% más que en 2020 y ha considerado "escalofriante" que para algunas de esas mujeres no fuese su primer aborto voluntario.



"Protocolo del latido fetal"

Dentro de la atención prevista en el primer trimestre, se contempla el llamado "protocolo de latido fetal", que por medio de la técnica de doppler identifica y hace audible a los padres la palpitación del corazón del feto. De esta forma, ha apuntado García-Gallardo en su alocución ante los medios, "los padres podrán escuchar el latido de su bebé antes de tomar cualquier decisión".

Se trata de una demanda que Vox puso sobre la mesa la pasada legislatura. Ya entonces, el único procurador que tenía la formación de ultraderecha en las Cortes de Castilla y León, Jesús García-Conde, propuso que se instara a aquellas mujeres con pretensión de abortar a someterse a una ecografía y a escuchar el latido del feto.

"Todos los sinsabores de formar parte de un Gobierno quedarían satisfechos si con estas medidas lográsemos que no se abortase a un niño", ha subrayado García-Gallardo. Pese a todo, ha admitido el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, "no se les va a obligar a escuchar el latido del bebé si no quieren".