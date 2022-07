Will Smith se disculpa públicamente de Chris Rock por su bofetada en la pasada gala de los premios Oscar

"Me siento como una mierda", así de contundentes han sido las palabras de Will Smith en arrepentimiento al bofetón que le pegó a Chris Rock durante la pasada gala de los Oscar. El actor ha publicado un vídeo a manera de disculpa pública y ha tachado su comportamiento de "inaceptable".

Smith ha explicado que se puso en contacto con Rock para hablar con él pero este todavía "no está listo". El actor también se ha disculpado con la madre y el hermano del humorista, Tony Rock, con quien tenía "una gran relación". En ese momento "no estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas", ha remarcado el intérprete.

El ganador del Oscar ha contado que durante estos últimos meses ha estado reflexionando sobre "los matices y las complejidades de lo que sucedió en ese momento". Smith, en este sentido, ha destacado que aquella no fue "la forma correcta de comportarse".

Jada Pinkett-Smith "no tuvo nada que ver con eso, lo siento", ha asegurado el actor

El actor ha asegurado que él fue quien tomó la decisión de golpear a Rock, después de que este hiciera un chiste sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett-Smith. Ella "no tuvo nada que ver con eso, lo siento", ha remarcado Smith. La celebridad también ha pedido perdón a sus colegas de profesión por "haber robado y empañado el momento".

Smith no podrá acudir a los Oscar en los próximos diez años

El pasado abril, la Academia de Hollywood decidió no retirarle a Smith el premio a Mejor actor por El método Williams. No obstante, no podrá acudir a la gala del cine estadounidense durante los próximos diez años.

Smith: "Soy humano y cometí un error"

El actor ha insistido en que está haciendo todo lo posible para arrepentirse sin avergonzarse de si mismo. "Soy humano y cometí un error", ha recalcado Smith a modo de conclusión.

La edición número 94 de los Oscar, sin duda, estuvo marcada por la agresión Smith a Rock. El cómico, antes de presentar el premio a Mejor documental, comparó a modo de broma a la pareja de Smith con el personaje de la teniente O'Neil, película de Ridley Scott. La cara de molestia de Pinkett-Smith fue lo que motivó al actor a subirse al escenario para propinarle una bofetada.