La Xunta abre dos expedientes por las decenas de denuncias por vertidos industriales al río Umia

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade de la Xunta de Galicia asegura que ha abierto dos expedientes sancionadores por vertidos industriales al río Umia en la localidad pontevedresa de Caldas de Reis.

Las asociaciones ecologistas consideran al Umia uno de los ríos de la comunidad más afectados por acciones contaminantes, y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la guardia Civil asegura haber recibido decenas de denuncias particulares y vecinales.

El departamento de Infraestruturas de la Xunta, que dirige la conselleira Ethel Vázquez, afirma que este año ha incoado cuatro procedimientos sancionadores por incumplimiento de la normativa, "dos de ellos por vertidos de naturaleza industrial, interpuestos a dos empresas, y otros dos al Ayuntamiento de Caldas".

Uno de esos expedientes, según la Consellería, se debe a un vertido causado por la depuradora local, y el segundo se refiere a la desatención de un requerimiento por otro en la red municipal.

Augas de Galicia

El organismo sancionador es Augas de Galicia, dependiente de la consellería de Vázquez y con competencias en la gestión de los recursos hídricos de Galicia.

El pasado 18 de octubre Público recogió en un artículo la versión de fuentes del Seprona que afirmaban que han tramitado "infinidad" de denuncias por vertidos industriales tóxicos al Umia, que, una vez confirmados, se trasladan a Augas de Galicia para que proceda a la tramitación del correspondiente expediente de infracción.

El Umia bajo la Ponte da Braxe, en la localidad pontevedresa de Caldas de Reis. — Axencia Turismo de Galicia

Las citadas fuentes añadían que hasta el momento no han tenido conocimiento de que se hubiera impuesto sanción alguna por los hechos.

La última denuncia se produjo el mes pasado, y a raíz de ella Público recabó la versión de asociaciones ecologistas, de otras fuentes del Seprona y del Ayuntamiento de Caldas, que confirmaron lo relatado.

Este diario también se dirigió a Agrupación de Cooperativas Lácteas SL (Alcolact), la sociedad propietaria de la planta de la firma Clesa en Caldas y junto a la que se produjeron los vertidos.

Alcolact no confirmó ni desmintió la información, pero sostuvo que en la actualidad sus instalaciones cumplen "con la norma en vigor" y que su funcionamiento es "correcto".

Público también se dirigió entonces dos ocasiones a la Consellería de Vázquez para interesarse por el tema, pero no obtuvo respuesta.

"No es verdad"

Tras la publicación de a información, sin embargo, la Consellería comunicó por correo electrónico su valoración de la misma afirmando que "no es verdad que Augas de Galicia no cumpla con su labor y no sancione los vertidos irregulares que se están produciendo en el río Umia".

Infraestruturas asegura que de los cuatro expedientes sancionadores abiertos este año por esa causa tres "ya tienen propuesta o resolución" sancionadora, aunque no detalla cuáles, por un importe global de 11.000 euros.

"El cuarto expediente está incoado con una propuesta de sanción por importe de hasta 15.000 euros", añade la Consellería.

La conselleira de Infraestructuras e Mobilidade de la Xunta, Ethel Vázquez, en el Parlamento de Galicia. — Xunta

Público se ha dirigido de nuevo a Alcolact para confirmar si estaba afectada por alguno de esos procedimientos, pero al cierre de este artículo no había obtenido respuesta.

A finales del mes pasado e inicios del actual, el PSOE presentó tres inciativas en el Parlamento gallego en las que acusaba a la Xunta de hacer la "vista gorda" ante "conductas constitutivas de infracción apreciables sin necesidad de denuncia".

En sus propuestas, los diputados Pablo Arangüena y Paloma Castro advierten además de las frecuentes quejas de ciudadanos y funcionarios públicos por la inacción de la Xunta ante denuncias "que no son tramitadas, ni siquiera analizada a efectos de determinar si son o no verosímiles".

El PSOE cree que la Xunta hace "la vista" gorda y no ejerce adecuadamente su potestad sancionadora

Los diputados socialistas reclaman al Ejecutivo gallego que garantice con carácter general, y específicamente en materia medioambiental, que "se ejerce la potestad sancionadora de forma estricta y cumpliendo el criterio de no discrecionalidad, asegurándose de que se da correspondiente tramitación administrativa a todas las denuncias que se formulen".

También preguntan a la Consellería de Medio Ambiente, que depende de la vicepresidenta segunda de la Xunta, Ángeles Vázquez, cuántos expedientes sancionadores ha incoado en cada uno de los últimos cinco años por infracciones de la normativa medioambiental, y cuántos han derivado en multas.

Asimismo, proponen se adopten medidas destinadas a garantizar que quienes realizan denuncias por posibles infracciones a la normativa de medio ambiente pueden realizarlas "con agilidad" y verificar después que "son objeto de la correspondiente tramitación".