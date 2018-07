Iker Casillas revoluciona Twitter tras poner en duda que el hombre llegara a la Luna

La Tierra es plana, los dinosaurios no existieron y el 11-S lo orquestó el Gobierno de EEUU: sa igual que haya evidencias de todo tipo, las teorías conspirativas son tan atractivas que siempre hay alguien dispuesto a defenderlas pertrechado de supuestas evidencias que científicos y Gobiernos de todo el mundo han pasado por alto pero que él conoce.

El último en subirse al carro conspirativo ha sido el portero Iker Casillas. En su cuenta de Twitter, que siguen la friolera de 8,4 millones de personas, ha difundido una de las más clásicas y desmontadas: el hombre no llegó a la Luna. Todo fue un montaje.

Casillas publicó este lunes un mensaje con una encuesta en la que pregunta si realmente el hombre pisó la luna. “Yo no!”, asegura. Por el momento más de 174.000 personas han votado y va ganando el sí (60%)

Sea todo una broma de Casillas o no (o un montaje publicitario), su tuit se ha convertido en viral (es uno de los temas más comentados del día) y decenas de usuarios, varios científicos entre ellos, han respondido en un hilo donde se mezclan más teorías conspirativas, con argumentos científicos y, por supuesto, mucho humor:

Hola, @IkerCasillas . Echa un ojo a esto y me cuentas luego si fuimos o no a la Luna. Saludos. https://t.co/zLzT0RRI62

NI CASO Iker, en serio. A mí, alguien del INTA me dijo que sí que fueron, pero que habían llegado los rusos antes, te lo juro. Pero eso es lo que le dijeron, en la NASA. Yo estoy contigo, de verdad, hasta que no vaya yo mismo no me lo creo 😉

— Luis Endera (@Luis_Endera) 23 de julio de 2018