Bienvenidos a Tremending, la sección en la que regalamos sabiduría tuitera

Noticia científica: Iker Casillas arroja luz sobre uno de los mayores hitos logrados por la raza humana. Desde la experiencia en astrofísica, tecnología aeroespacial e historia contemporánea que le dan sus estudios de portero de fútbol, Casillas pone en duda que el hombre haya llegado a la luna.

Mmmmm, pero entonces, ¿cuando la luna es menguante por qué no se cae la bandera? No lo veo pic.twitter.com/jQuVShRa5G

- Houston, no os vais a creer esto..

- Pero qué coño,,, no me jodas que es el balón del penalti que tiró Sergio Ramos

- Positivo Houston, cuando se entere Iker Casillas no se lo va a creer pic.twitter.com/2af42vseBb

— Zalatoy (@zalatoy) 24 de julio de 2018