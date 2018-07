El relato viral que debes leer si piensas que no pasa nada por conducir un coche “con dos copitas”

Llegan el verano y la vacaciones, y con ello miles de desplazamientos en las carreteras españolas. La última semana el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ha desvelado que el 42,1% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico en 2017 había consumido alcohol, drogas o psicofármacos. Tras las frías cifras, historias de vidas truncadas y familias rotas para siempre.

La tuitera y periodista de Diario SUR María Ángeles González ha contado en las redes una de esas duras historias, la suya. La historia del día que su vida "se quedó en la carretera": cuando su padre falleció en un accidente de tráfico contra "un asesino" que circulaba "drogado y bebido". Un hilo que se ha hecho viral y que han compartido más de 17.000 personas en Twitter.

González confiesa que 23 años después aún no lo ha superado y explica ha compartido su experiencia por si "leer esto sirve para que te lo pienses antes de subirte a un coche con unas copitas".

Al llegar, un abrazo delatador: “¡Qué lástima, qué lástima!”. Ya no me quedaban esperanzas. En la habitación del hospital, mi hermano. A su lado, mi madre, irreconocible, parecía un monstruo, deformada por las heridas y los cristales clavados en la cara y en los ojos.

Volví a preguntar por mi padre, esperando un milagro. Pero mi madre, poseída por los calmantes, con una tranquilidad pasmosa que entonces llegó a molestarme, me dio el golpe más grande de mi vida: "¿Tú no sabes que a tu padre lo entierran esta tarde?"

Mi mente y mi cuerpo no pudieron soportarlo y me desplomé. "Tienes que ser fuerte, que tu madre está muy grave y no puede verte mal". Yo era una niña, una niña...y tuve que crecer de golpe, no me quedó más remedio. Pero cuando recuerdo esos días me vuelvo pequeñita.

— MªÁngeles González (@Mangelesglez) 22 de julio de 2018