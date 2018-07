La consejera de Educación murciana destaca las faltas de ortografía de los opositores de secundaria y los tuiteros le sacan las suyas

Ánimos caldeados en Murcia a cuenta de las últimas oposiciones de profesores de secundaria y Formación Profesional. Unas pruebas que, en su primera fase, suspendieron hasta el 85% de los opositores. La polémica ha sido tal que se ha creado una plataforma con el nombre de 'Oposiciones Justas', que exige que se permita la revisión de los exámenes. Desde 'Oposiciones Justas' piden explicaciones ante el hecho de que "en algunas pruebas suspenda el 91% y que el 75% de esos suspensos tenga unos y ceros".

Al ambiente han contribuido también unas declaraciones de la consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, que, hablando de la polémica, aseguró que "ningún padre ni madre quiere tener un docente para su hijo con faltas de ortografía".

En Twitter, los opositores han respondido 'corrigiendo' los mensajes con faltas de ortografía publicados por la consejera en las redes. "A ningún padre ni madre le gusta tener políticos con faltas de ortografía", le han respondido irónicamente.

Para no querer profesores sin faltas de ortografía es muy tolerante poniendo algunas al citar a su antiguo jefe y con lo que parecen titulaciones fantasma del nuevo.

En su propio perfil tiene tres faltas de ortografía: Doctor y no doctora (si es doctor supongo que también es consejero y no consejera), se come una preposición (adoro [a] mi gente) y realiza un queísmo (estoy segura que). pic.twitter.com/3BoTVoZ9Dl

— Alejandro Leónidas (@AlejandroShogun) 25 de julio de 2018