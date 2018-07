Bienvenidos a Tremending Topic, el hogar de todos los tuiteros.

¡Atención, tenemos una noticia científica!

Descubren un lago de agua líquida bajo el hielo de Marte

Tú ya no te libras de tus clases de natación ni en Marte

Día histórico

La investigación, que publica la revista Science, fue presentada este miércoles en la sede de la Agencia Espacial Italiana (ASI) y fue calificada por su presidente, Roberto Battiston, como "la más importante de los últimos años".

Las reacciones se suceden por todo el globo

El lago se encuentra, según los datos, bajo 1,5 kilómetros de hielo, se extiende unos 20 kilómetros y tendría un espesor de solo un metro

- Albert, dicen que encontraron agua líquida en Marte

- Ya lo sabía, la encontré yo

- Debí imaginarlo, detrás de ese logro sólo podía estar un hombre brillante, ¿Y por qué no lo anunciaste?

- Porque no me gusta presumir pic.twitter.com/XHhOz2M0zH

— Fairlaine (@Fairlane4) 25 de julio de 2018