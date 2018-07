Buenos días

¿Qué, ya estáis de vacaciones o se os ha estropeado el viaje por una huelga?

Las huelgas molestan pero infinitamente más molesto que una huelga es no tener derechos laborales.

Y a los que seguís trabajando, ánimo y fuerza. En verano es verdad que cuesta levantarse mucho más

Cuando no quieres levantarte porque fuera hace capitalismo

Pero hablemos de Pablo Casado

Cambios en el PP tras su elección como nuevo líder del partido

Como uno de sus primeros anuncios, ha asegurado que propondrá un proyecto de ley para incluir en el Código Penal la "sedición impropia y el delito por convocatoria ilegal de referéndum". Claro que sí

-Queremos que sea delito la convocatoria ilegal de referéndums.

-Señor Casado, si es ilegal ya está tipificado, ¿No?

-No me líes, que esa asignatura me la convalidaron.

— laquintacolumna (@laquintacolumna) 26 de julio de 2018