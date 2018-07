La noche de este viernes vivimos un acontecimiento único con un maravilloso eclipse de Luna.

Un fenómeno también conocido como Luna Roja o Luna de Sangre

Esto sucede cuando la Tierra se pone entre el Sol y la Luna y nuestro planeta proyecta una sombra sobre nuestro inseparable satélite

Iker Casillas no lo tiene claro

Un evento como este sucede cada mucho tiempo. De hecho, el de ayer es el más largo que habrá en el siglo

La noche de ayer fue un momento para compartir, en el que los qué saben explican a los que no por qué se produce...

Tenemos imágenes

La verdad es que hemos visto fotos impresionantes en la prensa...

the blood moon at the Temple of Apollo, Corinth and also at the Temple of Poseidon at Sounion near Athens. Awe. pic.twitter.com/fNczLEgGIt

— James Rhodes (@JRhodesPianist) 28 de julio de 2018