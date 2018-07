La llegada de migrantes a España ha despertado en parte de la población ciertos sentimientos xenófobos y, con ello, ha aparecido en la red uno de los primeros bulos.

Pilar García, miembro del PP de Melilla ha sido la encargada de difundir el 'fake' sobre una supuesta agresión de unos migrantes a un agente de la Guardia Civil.

Aunque el tuit ha sido borrado, se han podido recuperar algunas capturas en las que la usuaria acusaba a los migrantes que saltaron la valla de Ceuta el pasado jueves de haber abierto la cabeza a un "compañero". Junto al texto, se podía ver la imagen de un cráneo un corte bastante desagradable.

Sin embargo, la fotografía no tiene nada que ver con la realidad de las migraciones, en tanto que pertenece a una noticia de un medio estadounidense en la que se informaba de una agresión con una katana a un oficial de policía.

Pero la mentira no ha tardado en ser destapada y el PSOE de Melilla ha denunciado a través de Twitter un bulo intencionado.

Aunque Pilar García borró su tuit de inmediato, pidió perdón por haber difundido la foto sin renunciar a la absurda idea del "efecto llamada". "Siento que me hayan mentido en el tema de la foto, pero el echo de lo que ha pasado en Ceuta es muy grave... efecto llamada...", escribía.

Siento que me hayan mentido en el tema de la foto... y no La Haya contrastado... pero el echo de lo que ha pasado en Ceuta es muy grave ... efecto llamada... gracias por ponerme en el faro... así me he dado foto No, tema SI está bien.

La foto lo siento????@ElFarodeMelilla

— Pilar García (@Pilar_melilla) 29 de julio de 2018