Las tronchantes respuestas a un críptico tuit de Alejandro Sanz

"Soy artista. Desayuno dudas": este es el tuit que el músico Alejandro Sanz publicó este martes. No le acompaña ninguna explicación y ninguna aclaración. Sólo la críptica frase que ha pisado fuerte en las redes: ya tiene ya más de 1.700 retuits y más de 11.000 "me gusta".

Un tuit que se ha convertido, por obra y gracia de los tuiteros, en un hilo que derrocha ironía y retranca y, que deja al más de uno con el corazón partío. A continuación, algunos de las mejores respuestas de los tuiteros que han dejado a Sanz con el alma al aire:

Soy madre. No desayuno porque todavía no me he sentao. https://t.co/3WntwgaWRM

— La Madre de Brian (@LaMadredeBrian) 31 de julio de 2018