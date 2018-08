Los tuiteros recuerdan algo que parecemos haber olvidado: “Las huelgas molestan, si no, no funcionan”

La huelga de taxis, la de los trabajadores de tierra de Iberia en El Prat, la de personal de tierra de los aeropuertos, los paros de los trabajadores de Ryanair en cuatro países... Varios paros ha coincidido en las últimas semanas y han copado los medios, en los que hemos visto declaraciones de indignación de ciudadanos y turistas sobre lo intolerable de la situación y el caos generado. Una situación que recuerda a tantas otras: huelgas de controladores aéreos, de trabajadores de los servicios de limpieza y basuras, los paros de los estibadores...

En las redes han sido varios los usuarios que han tratado de recordarnos algo que debería ser obvio pero que parecemos haber olvidado: "Las huelgas molestan, si no no funcionan". O dicho de otro modo, si las huelgas no molestan no tienen ningún efecto. Además en los últimos días se ha creado un debate entre los tuiteros en concreto sobre la huelga de taxistas y lo justo o injusto de sus reivindicaciones. Por supuesto, además de argumentos de todo tipo también hemos podido ver mucha ironía y humor:

Huelga sí, pero siempre que no me afecte. La filosofía de este país es digna de estudio. — XChewie (@XChewie) 31 de julio de 2018

Reportaje de investigación en el telediario: por culpa del parón de los taxistas, la gente no puede llegar a los sitios en taxi y esto es un lío. Acaban de descubrir cómo funciona una huelga. A la vuelta de los anuncios: las ruedas giran y el agua moja. — gerardo tecé (@gerardotc) 31 de julio de 2018

Las huelgas molestan, si no molestan no funcionan. Acostúmbrense y no lloren tanto. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) 31 de julio de 2018

Gracias a las huelgas tenemos muchos derechos, uno de ellos las vacaciones. Pero, bah... pic.twitter.com/Tl1NYBvvFz — Jeremiah Johnson (@eltrampero) 25 de julio de 2018

¿Cómo puede pedir un político que lo que ya han asumido como una huelga no afecte a los consumidores? Hablan como si fueran, o fuéramos, niños pequeños. — ascoymaldad ???? (@ascoymaldad) 31 de julio de 2018

Los comerciantes se quejan por la huelga de [inserte aquí a cualquier colectivo] — ???????????????????????? (@Arezno) 31 de julio de 2018

¿Los taxistas asalariados tienen voz en la protesta del taxi? Pregunta sincera, inocente y pura, porque depende de cómo, para ellos, esto podría ser más un cierre patronal que una huelga. — Numeritos ???? (@08181) 31 de julio de 2018

A los que os molestan tanto las huelgas???? Sin huelgas vosotros no tendríais: La jornada de 8 horas

La prestación por desempleo

Las horas extraordinarias

El salario mínimo

El convenio colectivo

Las vacaciones pagadas

La indemnización por despido — Pilar Diz (@pilar_diz) 30 de julio de 2018

Una huelga del taxi en la que no plantean ni una una sola reivindicación laboral a pesar de las condiciones de explotación en las que trabajan y sólo piden lo que conviene a su patronal. La típica huelga de trabajadores pic.twitter.com/9vF2MYUxac — Eterno Primavera (@SiPeroNo1) 31 de julio de 2018

Muy a favor de #huelgadetaxis y cualquier huelga que luche por los derechos de lxs trabajadores. Que la jornada antigua de las 40 horas no las regaló Dios. — Anita Botwin (@AnitaBotwin) 31 de julio de 2018

Si las huelgas os molestan o os afectan a vuestra rutina diaria lo están haciendo bien — malfolladA ???? (@VaSerKpas0) 30 de julio de 2018

Si te molestan las huelgas, no te digo nada lo que te molestaría que te quitasen todos los derechos que se han conseguido gracias a las huelgas — Miguel del Pozo (@ricohill8) 31 de julio de 2018

Vaya titular... que vergüenza... DERECHO A LA HUELGA HOY Y SIEMPRE!!! — Laura (@LauraRJ82) 31 de julio de 2018

¿Lo del taxi es un servicio público o un monopolio? ¿Y es una huelga o un paro de la patronal? ¿Se manifiestan los subcontratados también? — El Cojo de Lepanto (@ElCojodeLepanto) 31 de julio de 2018

Os importan mucho los derechos laborales pero queréis que las huelgas sean tranquilas, silenciosas, civilizadas, que no molesten, que no generen daños y que pasen desapercibidas. Es decir, os importan una mierda los derechos laborales. — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) 31 de julio de 2018

A mí me da igual que me caigan, personalmente, bien o mal. Apoyo la #HuelgaTaxis porque apoyo todas las huelgas de los y las trabajadoras. Que la gente defienda sus derechos. Y si es contra multinacionales que explotan contratando falsos autónomos, mucho mas. — Kolontai (@kolontai1959) 30 de julio de 2018

El sector del taxi, Uber y Cabify deberían unirse contra el enemigo común: las personas que van caminando a los sitios sin pagar nada. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 31 de julio de 2018

La peor derrota de nuestro tiempo: Huelgas de 1 solo día. — Anonimio (@anonimio) 6 de marzo de 2018

Dice Rivera que hay que garantizar el derecho a huelga, siempre y cuando no se note. — Puercoespanda ???????? (@Puercoespanda) 1 de agosto de 2018

Como desarrollo del 28.2 de la CE, que reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores. Y sí, los taxistas siguen siendo clase trabajadora. — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) 1 de agosto de 2018

No soy racista pero.

No soy monárquico pero.

Defiendo la libertad de expresión pero.

Defiendo la huelga pero. Resultado: Albert Rivera y Pablo Casado en Ceuta, corruptos en La Zarzuela, raperos en el exilio y siete reformas laborales en toda tu cara. — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) 31 de julio de 2018

Intolerable episodio de violencia en la huelga de La Canadiense en Barcelona. Yo también estoy a favor de la jornada de ocho horas pero así no, compañeros, ASÍ NO. pic.twitter.com/Rh2KYlqJLL — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) 31 de julio de 2018