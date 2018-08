Bueno, pues ya estamos en agosto. ¿Cómo van esas vacaciones?

Algunos las acaban de empezar. A otros ya les queda poco...

Y el resto, a soportar la ola de calor

Menuda ola de calor, no veíamos algo así desde el verano pasado.

Y encima sin taxis...

Pero vamos al tema, que hoy Pablo Casado la ha vuelto a liar. Y esta vez no es por su curriculum

Como sabéis, Albert Rivera y él han iniciado una batalla por ver quién quién es más cuñado de los dos... De momento van empatados

"Yo no quiero que España acabe como Italia, con POPULISTAS en el Gobierno".

Partido Popular y Ciudadanos tratan de demostrar a su electorado facha que están más en contra de la inmigración que nadie

— Said (@saitoel) 31 de julio de 2018

Espero que entendamos que no es lo mismo un partido xenófobo que dos partidos xenófobos peleando a ver quién es más racista.

El otro día Rivera visitó la valla de Ceuta

Este jueves, Pablo Casado, para no ser menos, se ha ido para Algeciras y Ceuta a defender una inmigración (guiño, guiño) "legal" y "ordenada"

Si ya como imagen son dos clones, como empiecen también a ir a los mismos sitios va a haber más de una confusión...

-Pero bueno, señor Rivera, ¿otra vez aquí? ¿no se había ido ya? -Yo soy Casado. -Ah, y su señora no le aguanta en casa, ¿no? pic.twitter.com/lV7ZSq3HCH

-Que yo soy más facha te he dicho! -Que no, que yo! -Que yo! -Que yo! -Que yooooo!!! -Que te metoooooo!!! Casado y Rivera pic.twitter.com/9ul5j365PE

Incluso se ha hecho fotos con unos inmigrantes...

CRITICAIS A PABLO CASADO POR SALUDAR NEGRITOS PERO EL CAUDILLO TAMBIÉN TENÍA SU GUARDIA MORA. LO CORTÉS NO QUITA LO FASCISTA.

Me he quedado con tu cara, a ti te echaré el primero. pic.twitter.com/nwRklf0kjn

El caso es que me quiere sonar... pic.twitter.com/qGxBfgUIcc

Toma ya

Menuda imagen. ¿Qué se le estaría pasando por la cabeza a Casado al verse en esa situación?: "Joder, la verdad es que menuda jeta tengo, macho".

Pero si a mí no me molesta que seas negro chaval, a mí lo que me da asco es que seas pobre... pic.twitter.com/0WZiFkOvZO

— Protestona (@protestona1) 1 de agosto de 2018