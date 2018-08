Qué poquito falta para el viernes...

¿Cómo lleváis el calor?

— Said (@saitoel) 1 de agosto de 2018

Nos introducimos una vez más en el maravilloso mundo de Twitter para traeros lo que se cuentan por allí

Para empezar, encuesta del CIS: el PSOE se dispara y ganaría hoy las elecciones con casi el 30% de los votos

Más cosas: detenido uno de los miembros de 'La Manada' tras intentar robar unas gafas

El abogado de La Manada investiga si las gafas estaban ahí expuestas en actitud provocativa y ha descubierto que siguen llevando una vida normal. Unas gafas que han sufrido un intento de robo no se comportan así.

En el Corte Inglés, para más señas

El de la Manada ahora sí que lo tiene jodido. Porque en España no es lo mismo violar a una cría con tus amigotes de risas, que no pasa nada, que robar a El Corte Inglés. Con El Corte Inglés no se mete NADIE.

— Dios (@Sr_Dios) 2 de agosto de 2018