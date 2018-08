Las descacharrantes anécdotas de un dependiente, tras 10 años vendiendo videojuegos, cuchillos y artículos de segunda mano

Si los dependientes de algunos comercios hablasen daría para algún que otro libro con sus vivencias diarias. Pues bien, uno lo ha hecho pero no en un libro sino en Twitter y su hilo se ha convertido en uno de los últimos virales del momento. El relato de Guillem (@Guillastroso) recopila algunas de sus anéctotas tras 10 años trabajando en tiendas. En concreto en una de cuchillos, una de videojuegos y otra de artículos de segunda mano. Las descacharrantes situaciones que ha vivido sumadas a su ocurrente narración han dado como resultado un hilo con miles de retuits.

Pues para escribir un libro no sé, pero 10 años trabajando en tiendas dan al menos para un hilo guapo guapo. Os parece o qué. — Guillem (@Guillastroso) 30 de julio de 2018

Pero antes, el currículum: Llevo algo más de un año en una tienda de cuchillos, navajas, artículos de cocina, manicura y barbería de Barcelona. Mi clientela es una mezcla de locos, flipados, hipsters, turistas y ancianitas bastante ecléctica. — Guillem (@Guillastroso) 30 de julio de 2018

Antes de eso trabajé unos seis años y pico vendiendo videojuegos, y un par más en una tienda de artículos de segunda mano, donde vendí desde aspiradoras y bicis robadas a joyas y cine porno. Tengo material de sobras y muchos ratos muertos en el metro. Así que vamos allá. — Guillem (@Guillastroso) 30 de julio de 2018

El artículo más estúpidamente caro que he vendido en ésta tienda es una navaja de afeitar por más de 1700 euros a un coleccionista mejicano. El mango era de hueso fosilizado de mamút. Me parece de las formas más obscenas posibles de decir "No sé en qué gastarme el dinero" — Guillem (@Guillastroso) 30 de julio de 2018

Never forget el chaval que entró a una tienda de videojuegos preguntando por "una expansión del ano" refiriéndose a esto pic.twitter.com/ehaTSqs9DX — Guillem (@Guillastroso) 30 de julio de 2018

Un dato que debéis saber: Mientras vosotros vais a RedTube hay un colectivo de señores, normalmente mayores, que compran DVDs de porno de segunda mano A DOCENAS, los miran, los revenden y se llevan 20 más. — Guillem (@Guillastroso) 30 de julio de 2018

Ese perfil de cliente es también el que, al llevarse un reproductor de DVD o televisor, tiene como requisito explícito el que incluya una opción para hacer zoom a la imagen. Si juntamos eso con mi anterior tuit nos queda un conjunto precioso. — Guillem (@Guillastroso) 30 de julio de 2018

Por favor, un crowdfunding para hacer un monumento a la rubia despampanante del este de europa que ante la negativa de su señor eposo regordete y catalanísimo a comprarle unos pendientes le dijo ante toda la tienda "Pues si no hay joyas no hay folleteo" — Guillem (@Guillastroso) 31 de julio de 2018

FUN FACT: En los años que vendí videojuegos en inofensivas cajas hice 5 cursos de riesgos laborales. Hoy trabajo en una tienda en la que 8 de cada 10 artículos pueden usarse para matar a una persona, y todo lo que me dijeron fue "El botiquín está en el baño, intenta no cortarte". — Guillem (@Guillastroso) 31 de julio de 2018

Soy el primero en apreciar un poco de humor pero si cuando compruebo si los billetes son falsos me volvéis a hacer la broma de "ESTOS ME HAN QUEDADO BIEN, EH HAHAHAAAHA" os clavo el boli. Ya está bien joder. — Guillem (@Guillastroso) 31 de julio de 2018

Esto son cuchillos de lanzamiento. En plan, los del circo. Se venden más de lo que creeriais. Pero siempre es una venta extraña. pic.twitter.com/4use3vaMyN — Guillem (@Guillastroso) 31 de julio de 2018

El perfil suele ser de señores muy ilusionados que "están empezando". Suelen traer a la novia, con una evidente cara de "a éste le ha dado ahora por lanzar cuchillos porque ha cumplido 30 y vamos a acabar todos en urgencias". En realidad es mágico. — Guillem (@Guillastroso) 31 de julio de 2018

Ojalá alguien fotografiando mi cara de accidente de tren cuando tuve que decirle a un cliente sordo que por la compra de su consola le regalábamos unos auriculares. — Guillem (@Guillastroso) 31 de julio de 2018

Hay algo en el trabajar en una tienda antigua siendo joven que hace que automáticamente todos los clientes asuman que eres el nieto del fundador y te feliciten por lo bien que les atendió tu madre la última vez que vinieron. — Guillem (@Guillastroso) 31 de julio de 2018

Un asunto divertido son los emails que se pone la peña. A menudo tienes que tomarles datos, y te susurran cosas medio embarazosa tipo "joakinelmakina69" o "pollondecuencaxxx" o cualquier cosa acabada en "https://t.co/C2ktLGgHhj" — Guillem (@Guillastroso) 31 de julio de 2018

Así que no puedo sino admirar profundamente a la chica que, con todo su coño, dijo a viva voz "GORDITAVICIOSA69 TODO JUNTO, YO LO PONGO EN MAYÚSCULAS PERO CREO QUE DA IGUAL" — Guillem (@Guillastroso) 31 de julio de 2018

"En una movida militar chunga un buen cuchillo te puede salvar la vida, colega."

-Jose, 34 años, Fontanero Lo dijo mientras cortaba un folio con un cuchillo y decidía si se lo compraba o se gastaba el dinero en otro tatuaje de "Pain is temporary, Glory is eternal" — Guillem (@Guillastroso) 31 de julio de 2018

- "Me ha dicho que quería la navaja para una reproducción histórica o no se qué."

- "¿No le has preguntado?"

- "Sí hombre, y una mierda. Era capaz de explicàrmelo."

Margarita, 64 años. Vendedora y hasta el coño. — Guillem (@Guillastroso) 31 de julio de 2018

A mí que la gente tenga hobbies me parece guay pero que un señor coleccione cortauñas pues ya lo veo triste — Guillem (@Guillastroso) 31 de julio de 2018

Un clásico y muy común, el machote enterao que asegura que los cuchillos que él tiene son de la marca Rostfrei, que es de las mejores, sin saber que en realidad Rostfrei significa Inoxidable en alemán. — Guillem (@Guillastroso) 31 de julio de 2018

De esto hablé bastante en mi cuenta vieja, però siempre es divertido. Voy a hablamos de nombres de videojuegos. Concretamente en como la peña los llama como les sale del rabo y esperan que tú lo entiendas. — Guillem (@Guillastroso) 31 de julio de 2018

El rey en esto es Grand Theft Auto. El clásico es "El Geteá", pero otros sinónimos menos conocidos son "El Chefauto", "El Granzief" o mi favorito "El Sanandreas". Porque "El Sanandreas" les sirve en realidad para referirse a toda la saga. — Guillem (@Guillastroso) 31 de julio de 2018

Así, el cani de turno tendrá los santos cojones de venir a tu tienda y decir "Quiero el nuevo Sanandreas" o "Me pones el Sanandreas cinco" y se quedará tan ancho. Corrígele, venga. A ver el caso que te hace. — Guillem (@Guillastroso) 31 de julio de 2018

De la misma forma, God Of War pasa a ser llamado "Gudofgüar" o "El Kratos", Tomodachi Life obviamente "El Tamagochi" y The Witcher se ha convertido fabulosamente en "El Wisterman". TODO ESTO ES MAS COMÚN DE LO QUE CREES. — Guillem (@Guillastroso) 31 de julio de 2018

Y termino ya con los nombres: Battlefield pasa a llamarse a menudo "Butterfly" (maravilloso si recordamos la polémica hace unas semanas con el Señorato ofendido). Y en 6 años nadie, nunca, JAMÁS ha llamado a WRC (World Rally Championship) de otra forma que "Wor Rali Car" — Guillem (@Guillastroso) 31 de julio de 2018

Por cierto a los que os sale el echarme en cara el ecologismo y lo mucho que estoy destruyendo el planeta sólo cuando os digo que os tengo que cobrar cinco céntimos por la bolsa de plástico qué os pasa — Guillem (@Guillastroso) 31 de julio de 2018

"Esto de los aceites para la barba ¿es sólo para homosexuales o yo también lo puedo usar?"

Joan, 56 años, casado y confuso — Guillem (@Guillastroso) 31 de julio de 2018

LA FRAGANCIA DEL ACEITE GAY ???? SI LA HUELES TE CONVIERTE EN GAY???? — Guillem (@Guillastroso) 31 de julio de 2018

Si te dice "QUIERO EL MEJOR (X) QUE TENGAIS", no se llevará el mejor. Le enseñarás el mejor, fingirá no estar impresionado por el mejor, le dirás precio del mejor y a continuación comentará que, bueno, en realidad tampoco necesita el MEJOR mejor. Ese más barato va bien igual, no? — Guillem (@Guillastroso) 1 de agosto de 2018

Todos muy MACHOS y muy HOMBRES y muy DUROS y VARONILES hasta que "ay es que está brocha de afeitar no es tan suave como la que usaba antes" — Guillem (@Guillastroso) 1 de agosto de 2018

Muy fan del turista que te pregunta "English", le dices "Yeah" y te responde "JE VOULÉ LE PRIX DU LE SCISSEURS MONSIEUR" pero lo remata con un "PLEASE" y se queda tan ancho. — Guillem (@Guillastroso) 1 de agosto de 2018

Por cierto a los que decís que "ES QUE PARA TRABAJAR EN GAME TENDRÍAS QUE SABER DE TODOS LOS JUEGOS MIMIMIMI" ...Si os contratan a vosotros ¿jugaréis a todos los "Imagina Ser"? ¿O eso sólo se aplica a los juegos que os gustan A VOSOTROS? — Guillem (@Guillastroso) 1 de agosto de 2018

No, lo digo porque igual el "Imagina Ser" más tirado se vendió diez veces más que el Danganronpa ese con el que das tanto la turra, así que mejor irte documentando, ya que TAN MEJOR QUE NOSOTROS podrías hacer nuestro trabajo. — Guillem (@Guillastroso) 1 de agosto de 2018

A continuación hablaremos de los señores ancianitos y desvalidos que no pueden tenerse en pie sin un bastón pero que cuando tienes la persiana de la tienda bajada se marcan un limbo para colarse que ni Hermes en Futurama — Guillem (@Guillastroso) 1 de agosto de 2018

"Ah pero que estáis cerrando" NO CABALLERO HA TENIDO QUE HACER LA CROQUETA PARA ENTRAR PORQUE ESTAMOS JUGUETONES — Guillem (@Guillastroso) 1 de agosto de 2018

Un dato entrañable es que, donde trabajo ahora, en el programa de caja salen los precios también en pesetas porque varias de mis compañeras son señoras mayores y no ha habido huevos de hacer que aprendan a usar un programa diferente — Guillem (@Guillastroso) 1 de agosto de 2018

Creo que hablo en nombre de todos los tenderos del mundo cuando digo que nos molesta más que entren niños a liarla que perros. En cambio por los perros piden permiso y por los niños no — Guillem (@Guillastroso) 1 de agosto de 2018

Nunca olvidemos que una vez le dije a un señor que tenía un juego alquilado por devolver de hacía meses y él me contó la dramática historia de cómo su hermano gemelo malvado mallorquín había suplantado su identidad para alquilar un FIFA — Guillem (@Guillastroso) 1 de agosto de 2018

-"¡¿20 euros por un cable HDMI?! Pero qué lleva, ¡¿oro?!"

-"...Sí." — Guillem (@Guillastroso) 1 de agosto de 2018

FUN FACT: Hay una herramienta llamada "Leatherman Squirt".

FUN FACT: Más de un cliente se ha referido a ella como "La squirting". Soy el único en esa tienda que tiene la mente lo suficientemente sucia como para que eso le resulte divertido y es muy frustrante. — Guillem (@Guillastroso) 1 de agosto de 2018

¿Cómo he podido olvidarme del buen padre que se lió y me pidió el Mein Kampf en vez del Minecraft? En fin sigamos — Guillem (@Guillastroso) 2 de agosto de 2018

El Nobel de economía este año va para toda la peña que va a un Game diciendo que a ver si vendemos los cartuchos para piratear la 3DS, que nos haríamos de oro — Guillem (@Guillastroso) 2 de agosto de 2018

Esto pasa siempre: Yo: "Es una pieza de calidad, ¡le va a durar muchos años!"

Persona mayor: "Ay hijo, para lo poco que me queda a mi en este mundo..."

[heavy silence] SIEMPRE — Guillem (@Guillastroso) 2 de agosto de 2018

La señora que me dice "Niño desde que murió mi marido estoy sola en casa... ...y qué bién que se está! Todo el piso para mí, y mis hijos quieren visitar pero les digo que me dejen, que estoy muy tranquila y me querrán dejar a los nietos, no les dejes." Una calle con su nombre — Guillem (@Guillastroso) 2 de agosto de 2018

"¿Y cómo voy a saber yo que cerráis a las ocho? ¡No es mi culpa si no me sé vuestros horarios!" ...Sí, sí lo es. Literalmente es su culpa. — Guillem (@Guillastroso) 2 de agosto de 2018

Cuando cerramos al mediodía con los turistas SIEMPRE LO MISMO: "Oh you close for siesta? Hahaha" NI SIESTA NI MIERDAS QUIERO COMER HIJO DE PUTA TENGO HAMBRE Y MUERDO — Guillem (@Guillastroso) 2 de agosto de 2018

Cuando cerramos al mediodía con los turistas SIEMPRE LO MISMO: "Oh you close for siesta? Hahaha" NI SIESTA NI MIERDAS QUIERO COMER HIJO DE PUTA TENGO HAMBRE Y MUERDO — Guillem (@Guillastroso) 2 de agosto de 2018

-"Por favor caballero no toque el filo del cuchillo"

-"A ver chaval que te crees que nací ayer llevo usando estos años así que relaja que a ver si me vas a decir tu lo que [Fundido en negro] [Plano de Guillem poniendo una tirita sobre lo gilipollas que es] — Guillem (@Guillastroso) 2 de agosto de 2018

A ver chicos, no estáis decidiendo el destino de Matrix. Queréis copia del comprobante del pago con tarjeta sí o no. Es facilito. Tengo cola. — Guillem (@Guillastroso) 2 de agosto de 2018

Señor: "Estos cuchillos... ¿son alemanes?"

Yo: "En efecto"

Señor: "Los alemanes sabían hacer las cosas, eh?"

Yo: "...?"

Señor: *winks in nazi* 5 MINUTES LATER Señor: "EL ERROR FUE ENFRENTARSE A LA RAF, DE HABER SEGUIDO CON EL ASEDIO A CHURCHILL HOY EUROPA SERÍA send help — Guillem (@Guillastroso) 2 de agosto de 2018

Ahora que soy popu me parece un buen momento para reflotar está foto que hice, merecedora del Pulitzer en 2018 por ser un fiel reflejo de la masculinidad pic.twitter.com/AzFp790nTT — Guillem (@Guillastroso) 2 de agosto de 2018

Primer día de mi compañera, una chica de 17 años, y viene uno que perfectamente compuesto y centrado le pregunta "Buenos días, quisiera saber qué novedades tenéis en juegos Eicchi". Tu primer día en Game y tienes que asesorar a alguien sobre juegos guarretes. Cuenta como logro. — Guillem (@Guillastroso) 2 de agosto de 2018

Yo llevando 8 días trabajando donde ahora pasé una tarde fregando sangre del suelo porque la ya mencionada Sra. Montserrat se pegó un corte bastante tocho en la mano y sangró por todas partes con los clientes flipando. Cuando terminé, mi jefe me dijo "Bienvenido a la empresa????" — Guillem (@Guillastroso) 2 de agosto de 2018

Por cierto, trabajando vendiendo cuchillos uno se corta más o menos a menudo (lleva una tirita mientras escribo esto) pero lo que más jode en realidad es cortarse con un papel mientras estás allí. Porque te duele el dedo y la ironía. — Guillem (@Guillastroso) 2 de agosto de 2018

-"Oye niño, que dice el vendedor que el juego este que quieres es de matar y que hay sexo y drogas y de todo!"

-"Ya bueno pero yo solo robo los coches a la gente"

-"Ah bueno" Pequeño mentiroso hijo de puta — Guillem (@Guillastroso) 2 de agosto de 2018

La gente me mira raro cuando digo que en realidad daba más miedo vender videojuegos que cuchillos. O sea, tu imagínate una cola de treinta padres un 23 de diciembre y a ti sólo te quedan cinco copias del último Pokémon. — Guillem (@Guillastroso) 2 de agosto de 2018

Porque se habla mucho de las colas por el FIFA o por el "Calduti". Pero ya os digo desde hoy que no tienen UN POLVO en comparación con la absoluta LOCURA que genera el lanzamiento de un Pokémon — Guillem (@Guillastroso) 2 de agosto de 2018

Porque de FIFAs hay a puñaos pero Nintendo saca siempre los juegos justísimos porque quiere ver SANGRE FAMILIAS ENFRENTADAS, HERMANOS CONTRA HERMANOS, TRAICIONES ENTRE AMIGOS, NO HAY REGLAS NI CUARTEL, SOLO DEMENCIA Y EL PUTO TEAM ROCKET ATACA DE NUEVO — Guillem (@Guillastroso) 2 de agosto de 2018

A todo esto, comentaros que lo de "Ah vale genial pues voy un momento a sacar dinero y vengo enseguida" dejó de colar a los tres días de inventarse las tarjetas de crédito lo digo porque veo que lo seguís usando y no engañáis a nadie ya — Guillem (@Guillastroso) 2 de agosto de 2018

Ves ahora por ejemplo un padre ha comprado un cuchillo de cocina con el hijo adolescente y así de jajas le suelta "CON ESTO LUEGO TE CORTO EL CUELLO DELANTE DE TUS HERMANOS" y ha sido una risa todo. Ahora no lo parece pero es que había que estar allí en el momento. — Guillem (@Guillastroso) 2 de agosto de 2018

TODO vendedor de juegos ha tenido que jugar al "Quién es quién" con las Nintendo DS y las PlayStation. Así desde fuera parece fácil, pero a ver qué haces cuando una señora más perdida que una vaca en un teatro te pide un juego para "La PeEsePé Tres" o "La de las 2 pantallitas" — Guillem (@Guillastroso) 3 de agosto de 2018

Que lo entendemos. NDS, 3DS, 2DS, 3DSXL, 2DSXL, PSP, PS3, PSV, PS4 ESPERA Y DE ESAS EN CUANTAS SE PUEDE JUGAR SL FORTNITE ESE — Guillem (@Guillastroso) 3 de agosto de 2018

Nosotros os acompañamos encantados en este confuso viaje de capitalismo y electrotécnia. Pero, POR FAVOR, no os echéis encima nuestro si os decimos que es imposible que su nieto haya visto "seguro seguro El DonKinKon en la PlayTres" — Guillem (@Guillastroso) 3 de agosto de 2018

En fin. Seguiré poniendo cositas que surjan o que vaya recordando, pero ahora si me permitís voy a darle al hilo un descanso, que llevo tres días non-stop y aún no he asimilado lo guapes que sois. Espero que os hayáis reído un poquete — Guillem (@Guillastroso) 3 de agosto de 2018