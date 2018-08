“Los pobres no son los culpables”: el vídeo de Spanish Revolution contra el discurso racista

Continúa la batalla de los partidos de la derecha por atraer el voto xenófobo, con declaraciones de líderes políticos como Albert Rivera o Pablo Casado alimentando el miedo a la inmigración, incluso difundiendo bulos, y con vergonzosas visitas de ambos a las fronteras del sur. Con ese discurso apareciendo cada poco en los medios, empezamos a ver cómo la xenofobia va calando en algunas partes de la sociedad. Esta misma semana hemos visto el vídeo de una mujer en el Metro de Madrid haciendo comentarios racistas pero también a los pasajeros recriminándole su conducta.

También es posible ver en las redes y en algunos medios ese discurso del odio. Ahora un vídeo de Spanish Revolution ha aparecido en las redes para recordar a la gente que los pobres no son los culpables, sino la desigualdad y cómo mientras algunos braman contra los migrantes, no se han quejado por el rescate a la banca y a las autopistas privadas, o nunca ponen el foco en la evasión fiscal de las grandes fortunas que roba cada año miles de millones a las arcas del Estado.

El vídeo ha sido compartido por cientos de tuiteros y por el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique.

El discurso racista del miedo al inmigrante pobre se intenta colar en nuestras vidas. No lo permitas o le harás el juego a los que de verdad son una amenaza para todos. El enemigo viene en yate de lujo y no en patera. No lo olvides nunca.

[Vídeo de Spanish Revolution] pic.twitter.com/UddTipIj8G

— CeяvantesFAQs (@CervantesFAQs) 3 de agosto de 2018