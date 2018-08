El hilo que te descubre a las mujeres negras que no ves en los medios

¿Cuán racista te consideras?. Probablemente nada. Sin embargo, decenas de mujeres entrevistadas por Lucía Mbomío relatan historias de discriminación y de microrracismos (si es que se les pueden llamar micros) que han sufrido a lo largo de su vida y que hoy, ya profesionales de éxito siguen aguantando. Preguntas como "¿de dónde eres de verdad?" o comentarios como "que bien hablas el catalán para ser negra..." son algunos ejemplos que sirven de botón. Los relata en un largo e interesante hilo de Twitter Lucía Mbomío: activista afro, feminista, periodista, escritora... Pero si algo la define como nada es la de contadora de historias de mujeres negras, una retratista que utiliza la palabra. Lo hace para darlas a conocer, para que nadie piense que las negras no son importantes, que no consiguen cosas, que no afrontan estereotipos y prejuicios. Para recordarnos que no todo es blanco y que tenemos incrustadas aún muchos prejuicios aunque no nos demos ni cuenta.

Cansada de que siempre la entrevisten o a algunas de la mujeres negras más conocidas, ha decidido contar en un extenso e interesante hilo, la historia de las más de cincuenta mujeres a las que entrevistó para darles voz para que no se queden por el camino. De una tacada ha incluido a casi treinta.

¡¡HILO!!: He decidido poner un listado de mujeres negras (más de medio centenar) a las que he entrevistado y que no mucha gente conoce.Los medios de comunicación siempre nos entrevistan a las mismas personas,dejando a mucha gente potente por el camino por no buscar. ????????‍♀️ — Lucía (@luciambomio) 6 de agosto de 2018

@ablkri es cirujana, nacida en Barcelona. A veces le felicitan “por lo bien que habla catalán” https://t.co/BIKJVK3lFN — Lucía (@luciambomio) 6 de agosto de 2018

Aprendió de las técnicas y la estética del graffiti de Alcorcón y ahora ilustra libros y hace exposiciones https://t.co/aBRuwTXT5d — Lucía (@luciambomio) 6 de agosto de 2018

Adá Mañana nos contó su experiencia como bailaora negra en los 80 y los 90 en su ciudad, Sevilla. https://t.co/RIZqP8gbb4 — Lucía (@luciambomio) 6 de agosto de 2018

Sally Fenaux Barleycom es directora de cine. Desde el porno investiga nuevas propuestas de representación en términos de raza y de género. Su último trabajo ganó en el Festival de cine de Toronto de 2018 https://t.co/kalF9CZx5m — Lucía (@luciambomio) 6 de agosto de 2018

María Roa es la presidenta de la Unión de trabajadoras afrocolombianas de servicio doméstico. Gracias a su labor, se han logrado mejoras en sus condiciones laborales @ManosVisibleshttps://t.co/ZqqIFIYmC9 — Lucía (@luciambomio) 6 de agosto de 2018

Pero hay muchas más.