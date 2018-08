Ni el queso de tetilla es sexista, ni Carmen Calvo lo va a prohibir

Aquellos que sean aficionados al queso de tetilla, tranquilos. El Gobierno no está pensando prohibirlo por sexista, pornográfico, ni por ningún otro motivo. El famoso queso que se fabrica en Galicia desde el siglo XI seguirá haciendo las delicias de los aficionados y fundiéndose en los platos.

La noticia aparecida en la sección satírica 'El Pato Cojo' del ultraconservador esdiario, ha hecho saltar algunas alarmas. En ella, se afirmaba que la vicepresidente del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, había decidido hacer un alto en sus vacaciones de verano para exigir a los fabricantes que "dejen de comercializarlo" por ser "sexista, poco inclusivo, machista y horroroso que se cosifique el seno femenino y se sugiera que está como un queso para vender más quesos". Según la información, Calvo habría hecho estas declaraciones en el transcurso de una conferencia titulada "El sexismo en el uso del diptongo" celebrada en Puerto Banús.

Si el título de la información, "Carmen Calvo exige que desaparezca el queso Tetilla por considerarlo sexista" no fuere de por sí suficientemente satírico, el antetítulo de la noticia no deja lugar a dudas: "Urgen quesos inclusivos".

La crónica afirma, además, que El Pato Cojo ha tenido acceso a esta información a través de medios "insolventes".

Pero a pesar de estas sutiles pistas, hubo quién se indignó en redes sociales, dando credibilidad a la sátira.

Es el caso de la diputada del PP por Ourense Ana Belén Vázquez Blanco, que en un tuit foribundo pidió que Calvo "no pise Galicia". En su red social afirmó: "Xfavor, la que dice que el dinero público no es de nadie, qu no pide Galicia... Ahora nos prohíbe el #qusotetilla que se hace en Galicia dese el S. XI. Carmen Calvo exige que desaparezca el queso de Tetilla por considerrlo sexista".

Xfavor la que dice q el dinero público no es de nadie, q no pise Galicia...Ahora nos prohíbe el #quesotetilla q se hace en Galicia desde el S.XI????

Carmen Calvo exige que desaparezca el queso Tetilla por considerarlo sexista https://t.co/RCyQi5Bhgk vía @ESdiario_com — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) 7 de agosto de 2018

Poco después Rosa Gallego, Concejala y Portavoz del Grupo Municipal PP en A Coruña replicó: "No tendrá nada mejor que hacer la ministra? Lo mejor será que siga de vacaciones".

No tendrá nada mejor que hacer la Ministra? Lo mejor será que siga de vacaciones https://t.co/13VXopfOGC — Rosa Gallego (@rgallego6) 7 de agosto de 2018

Hasta Maldito Bulo salió al paso para afirmar que sólo se trataba de una información satírica, al estilo de todas las que se publican en la sección El Pato Cojo.