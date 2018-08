No se trata de una ilusión óptica. El foro mexicano "Uniendo esfuerzos por la lactancia materna" solo ha contado con ponentes hombres. La presencia de las mujeres en la esfera pública suele brillar por su ausencia. En foros, charlas, conferencias...Los protagonistas suelen ser ellos.

Qué está raro en esta foto? ???????????? pic.twitter.com/9wlkRdiplx — Regina Tamés (@reginatames) 7 de agosto de 2018

A pesar de que el 2018 está siendo el año de las mujeres, parece que aún no ha terminado de traspasar el discurso al ámbito de lo efectivo. Sorprende que en cuestiones que solo rodean a las mujeres, ellas también sean invisibles: "Qué está raro en esta foto?", preguntó Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) a sus seguidores de Twitter.

La fotografía muestra a siete hombres en una conferencia, organizada por la Secretaría de Salud de México, dentro de la Semana Mundial de la Lactancia Materna promovida por la OMS para exigir a los gobiernos medidas regulatorias para proteger el derecho a la lactancia.

El tuit, que ha alcanzado los 7.000 retuits y los 14000 me gusta, ha sucitado la polémica en la red. "Estamos hartas de que sean los hombres los que decidan, legislen y castiguen a nuestros úteros, senos y vaginas" respondía una de las tuiteras. Sin embargo, algunos han tildado de "feminazi" a Tamés, e incluso, ha recibido críticas porque "estos hombres son expertos, gente que ha estudiado del tema, tienen el conocimiento para poder opinar del tema".

que estamos hartas de que sean los hombres los que decidan, legislen y castiguen a nuestros úteros, senos y vaginas — María José López (@M_X_J) 7 de agosto de 2018

¿Ustedes creen que no exista mujer mexicana que pueda unir esfuerzos por la lactancia materna?

Parece que en México solo los que usan saco y corbata tienen más experiencia en lactancia.

¡Increíble! https://t.co/1u6i5scCQM — Sasha Chumpitaz (@SashaChumpitaz) 7 de agosto de 2018

Que haya hombres no creo que sea un problema; que no haya una sola mujer, es lo lamentable... — Olinsser Reyes (@olinsser_reyes) 7 de agosto de 2018

Una pensaría que les daría vergüenza hacer esto, pero no, se sienten con la absoluta confianza. — ana g. (@anag_g) 7 de agosto de 2018

Ok concuerdo su disgusto por no incluir mujeres, pero al ver el tuit se me viene a la mente "feminazi" — ElKaraAlegre (@Elkaraalegre) 7 de agosto de 2018

Para hablar de conocimiento científico no es necesario ser hombre o mujer para hablar del tema, incluso a mi me parecería más machista el hecho que solo mujeres hablaran de lactancia, seguramente estarán hablando de aporte calórico, inmunización, beneficios(1) — Diana. (@DianaLec_) 7 de agosto de 2018

¿Se necesita haber tenido cancer para ser un buen Oncologo? Es gente que sabe del tema, no los sentaron ahi por “hombres”. — Jesus Deveracruz (@jesusnafarrate) 7 de agosto de 2018

Otro usuario resume: "Es la ausencia de mujeres... y no sólo en este caso por tratarse de lactancia, sino en cualquier acto público en general". De hecho, esta cuestión la estaban denunciando el mismo día profesionales relacionados con las ciencias sociales del país mexicano, que con la iniciativa @NoSinMujeresMX pretenden impulsar la presencia femenina en su ámbito profesional. En Twitter también sorprendió que en la firma de No sin Mujeres no se contase con ninguna mujer para presidir el acto.