Zidane, Ronaldinho, 'Mágico' González, Rivaldo, Raúl, Kiko, Mendieta... La lista de las estrellas mundiales que han pasado por La Liga Española es, a buen seguro, interminable. Los aficionados al fútbol tendrán en su retina golazos de todo tipo, regates de ensueño y asistencias sin mirar como las que Laudrup solía hacer sobre el verde.

Pero, el deporte rey no se debe sólo a los superclase. Porque en el fútbol siempre ha habido jugadores que pasan desapercibidos. Se trata de las promesas truncadas. Los que calientan banquillo. Los que no venden camisetas y no firman autógrafos. En definitiva, los olvidados.

Estas figuras del deporte han tenido su pequeño homenaje. El tuitero Boudebouzismo lanzó un reto en su cuenta de Twitter en el que ofrecía recordar el nombre de uno de esos futbolistas "waltrapas" a cambio de un like. "Seguro que no recordabas su existencia o creías que estaba muerto", escribía al empezar el hilo.

Aunque la lista es demasiado larga para reproducirla, hemos seleccionado algunos de los futbolistas que aparecieron: Verpakovskis, Gudjohnsen, Gai Assulin o el veterano Paqui son sólo algunos.

1.- Verpakovskis. De este no se acuerda ni Hacienda. Lo fichó el Getafe para competir con Güiza y un día dejó de ir a entrenar. Nadie volvió a verlo en años. Hizo tanto daño en el fútbol que años más tarde fichó por un equipo de Chechenia pero con el nombre de Bepnakobckic (foto) pic.twitter.com/sBrahYNA9k — ElBou (@Boudebouzismo) 7 de agosto de 2018

5.- Maradona. Aunque no te lo creas, el tipo que se puso achilipú en el mundial fue futbolista. No tuvo que hacer mucho, porque buscas su nombre en Youtube y solo sale dando patadas a un bola de papel y metiendo un gol con la mano. Cuando acabes este tuit puede estar muerto pic.twitter.com/JSyACZsbWS — ElBou (@Boudebouzismo) 7 de agosto de 2018

6.- Digao. Ni de coña te acordabas que Kaká tenía un hermano defensa que jugó en el Milán. Más malo que echar a tu madre del grupo WhatsApp de tu familia pic.twitter.com/9vN0kYbuXZ — ElBou (@Boudebouzismo) 7 de agosto de 2018

10.- Gai Assulin. "El nuevo Messi" AJAJAJAJA. Nidea de dónde coño anda este tío pero seguro que necesita un abrazo pic.twitter.com/M7jSyKbpON — ElBou (@Boudebouzismo) 7 de agosto de 2018

11.- Lopo. De este os acordáis seguro. Lo que no sabéis es que ahora se dedica a la comedia bajo el sobrenombre de Jorge Ponce pic.twitter.com/7fpM9nr7ro — ElBou (@Boudebouzismo) 7 de agosto de 2018

13. José Ramón. El día que repartieron los nombres de futbolista, a este le cogió jugando al Fornite. José Ramón tío... (Sí, he sacado artillera pesada: álbumes antiguos) pic.twitter.com/sw6P8R5JWt — ElBou (@Boudebouzismo) 7 de agosto de 2018

15.- Keirrison. El típico niño que llegaba nuevo al colegio, un día sin venir a cuento dejaba de ir y al cabo de los años te enteras que se mudó a Huesca y ahora tiene 3 hijos. Este igual, llegó al Barça en 2009, pasó por 38 equipos en 9 años y ahora tiene un estanco en Carmona pic.twitter.com/eaGCQpfA1E — ElBou (@Boudebouzismo) 7 de agosto de 2018

16.- Amro Tarek. Este caso no lo he visto yo en mi vida, Mari. Al menos en el Betis. Un año en el club. 0 minutos, 0 partidos, 0 convocatorias. Solo jugó un amistoso contra el Recre y se le fue por velocidad Antonio Núñez (56 años) pic.twitter.com/tbGz7IwZuh — ElBou (@Boudebouzismo) 7 de agosto de 2018

17. Ranko Despotovic. A pesar de ser delantero centro llegó al Cádiz diciendo esto. Y, la casualidad, se fue sin marcar pic.twitter.com/lZOJEqzkxp — ElBou (@Boudebouzismo) 7 de agosto de 2018

18.- Odonkor. El jugador que mejor puede definir al Betis de Lopera. Corría la banda en 0'06 segundos. Más fuerte que un bocadillo de wasabi. Ahora, la calidad con el balón de Echenique, 78 lesiones y cuando se fue ganó Gran Hermano en Alemania. Referente pic.twitter.com/YhQbqYSb0L — ElBou (@Boudebouzismo) 7 de agosto de 2018

19. Joffre Guerrón. Llegó al Getafe en 2008 después de ganar la Libertadores, con peor resultado que Raúl Gay en la NBA. Ahora juega en el Barcelona de Ecuador, la versión AliExpress del Barça pic.twitter.com/HAvp6JeOSy — ElBou (@Boudebouzismo) 7 de agosto de 2018

23.- Dady. 2'34 de altura y nombre de reguetonero chungo. Le marcó al Betis, ¿cómo no? pic.twitter.com/TllZT6AGGx — ElBou (@Boudebouzismo) 7 de agosto de 2018

24.- Raúl Jiménez. No sé ni porqué mi cerebro ocupa sitio para el nombre de este tipo. Solo recuerdo de él que dijo que su sueño era ser Balón de Oro o yo que sé pic.twitter.com/5jdt3lwLZ1 — ElBou (@Boudebouzismo) 7 de agosto de 2018

27.- Faubert. Prueba irrefutable de que los equipos grandes entienden el fútbol como espectáculo y como tal fichan a este tipo de seres para entretener y divertir al pueblo. Malo, gordo, patoso y se quedó dormido en el Madrigal. Raro es que no lo hubiera fichado luego Lopera pic.twitter.com/xsWhtTEAo8 — ElBou (@Boudebouzismo) 7 de agosto de 2018

28.- Tom de Mul. En Google no hay fotos de él jugando. Se retiró con 26 años y desde entonces estudia ADE en Viapol y sube gameplays de Minecraft a YouTube pic.twitter.com/RJFCh04kfu — ElBou (@Boudebouzismo) 7 de agosto de 2018

29.- Freddy Adu. 34578226 caso de jugador que con 16 años le llaman "el nuevo Pelé" y con 19 no lo quiere ni el Almensilla B. Ahora, mira que mofletes. No me digas que no dan ganas de pellizcárselos pic.twitter.com/qTbSbYAp4y — ElBou (@Boudebouzismo) 7 de agosto de 2018

El hilo ha tenido tanto éxito que la comunidad tuitera se ha sumado para recordar a otros jugadores memorables de la historia de nuestro fútbol

