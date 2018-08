El hilo de Twitter que cuenta cómo bajar drásticamente de peso “no es tan bonito como parece”

Cada vez son más los casos que conocemos respecto a la obsesión por cumplir con unos canones de belleza socialmente establecidos que derivan en Trastornos en la Conducta Alimentaria (TCA). Mientras, España carece de una legislación que persiga la apología en la red, mediante blogs y perfiles en redes sociales, de este tipo de desórdenes.

En esta ocasión, una joven ha compartido en su cuenta de Twitter el duro proceso que atravesó al pasar de ser una chica obesa a adelgazar 50 kilos. Tirar comida a escondidas y utilizar ropa más ancha para que no se notara nada eran algunas de las rutinas que tenía la joven, quien alerta en su perfil de Twitter de que "no todo es tan bonito como parece".

La chica cuenta cómo sufrió bullying y depresión desde bien pequeña cuando era una niña con sobrepeso, cómo redujo una dieta de 1.500 calorías para adelgazar más rápido o cómo llegaron los problemas al bajar de una talla 48 a una 36: peleas, antidepresivos, etc.

Ya no era la misma persona pero no solo físicamente es que me estaba destrozando mentalmente. De tener una 48 bajé a una 36. Yo me seguía viendo gorda quería seguir y llegaron los problemas pic.twitter.com/BYy1QpGwIs

