El hilo que recopila las “microhomofobias” que los homosexuales tienen que escuchar a diario

????HILO CON COMENTARIOS QUE, A VECES, LOS HETEROS HACEN SIN NINGUNA MALA INTENCIÓN (INCLUSO PENSANDO QUE ESTÁN HACIENDO UN CUMPLIDO A LOS GAYS) PERO QUE EN REALIDAD SON MICROHOMOFOBIAS????

“Menganito ha CONFESADO que es gay”.

Señora, se confiesan los crímenes y los pecados. La orientación sexual “se hace pública”, “se comparte”, “se muestra abiertamente”... — JuanitoLibritos???? (@JuanitoLibritos) 21 de agosto de 2018

“Me parece genial que seas gay: mi padrino es gay y le adoro”.

No necesito tu aprobación para tener orientación sexual igual que tú no necesitas la mía. Además, ya intuía que conocías a otros gays antes que a mí. Y, si eres de una familia grande, TU PADRINO NO ES EL ÚNICO GAY. — JuanitoLibritos???? (@JuanitoLibritos) 21 de agosto de 2018

(Hablando de la iglesia) “Si los curas son LOS PEORES: la mitad están en el armario y muchos son PEDÓFILOS”.

¿Pero no veis cómo decir que alguien es “todavía peor” implica condenar implícitamente la homosexualidad? Lo de meterla en la misma frase que la pedofilia ya ni te digo. — JuanitoLibritos???? (@JuanitoLibritos) 21 de agosto de 2018

“Pues yo siempre he querido tener un mejor amigo gay”.

Los gays somos personas, no objetos decorativos ni complementos de moda.

Y si lo fuera, sería un bolso Birkin y no podrías permitírtelo. — JuanitoLibritos???? (@JuanitoLibritos) 21 de agosto de 2018

“No quiero ser indiscreto, pero ¿eres pasivo o activo?”.

Sí, estás siendo indiscreto y maleducado. ¿Le preguntas sobre sexo anal a tus amigos heterosexuales?

Además, relaciones sexuales no son solo penetración. Huyamos de la heteronormatividad más básica, por favor. — JuanitoLibritos???? (@JuanitoLibritos) 21 de agosto de 2018

“Pues a ver cuando vamos de compra que los gays tenéis muy buen gusto”.

ALGUNOS gays tienen muy buen gusto y pueden estar interesados en la moda. Otros vamos por el mundo como una leñadora canadiense o una primera ministra lesbiana de la Micronesia Y TAN FELICES. — JuanitoLibritos???? (@JuanitoLibritos) 21 de agosto de 2018

“Qué suerte. Tú a tu aire. Sin cargas familiares. El dinero para ti”.

Los gays no nacemos de los árboles. Todos tenemos cargas familiares, aunque no muchos tengamos hijxs. Y no ganamos más por ser gays, de hecho nos es más difícil acceder a ciertos puestos. — JuanitoLibritos???? (@JuanitoLibritos) 21 de agosto de 2018

“Yo adoro a los gays: son personas muy especiales”.

Entre los gays hay el mismo porcentaje de hijos de puta que entre los heteros. Vernos a todos como seres de luz nos cosifica y nos convierte, de nuevo, en accesorios de moda. — JuanitoLibritos???? (@JuanitoLibritos) 21 de agosto de 2018

“Pues yo en la facultad tenía un amigo gay. Se llama Fran y es de Salobreña, ¿te suena?”.

No.

No tenemos un censo al que vamos sumando a los nuevos mariquitas que aparecen. — JuanitoLibritos???? (@JuanitoLibritos) 21 de agosto de 2018

“¿Ah si? Pues no se te nota” (como si fuera un halago).

Decir eso es ver la pluma como algo negativo. No es mejor parecer más masculino o pasar como hetero. Hay muchas maneras de ser un varón. — JuanitoLibritos???? (@JuanitoLibritos) 21 de agosto de 2018

“Yo ya sabía que eras gay desde que te vi. Se te nota mucho”.

Los gays tenemos que salir del armario un millón de veces a lo largo de la vida porque vivimos en un mundo heteronormativo. No nos hagas sentir incómodos cuando lo hagamos. Trata el tema con la delicadeza que procede. — JuanitoLibritos???? (@JuanitoLibritos) 21 de agosto de 2018

“¡Pero si de pequeño te gustaba Menganita!”.

No. De pequeño estaba tan oprimido y asustado que hacía como si me gustase Menganita para poder encajar en esta mierda de sociedad heteronormativa y parecer menos raro.

No me recuerdes la época en la que me negaba a mí mismo. — JuanitoLibritos???? (@JuanitoLibritos) 21 de agosto de 2018

/No hacer comentarios sobre tu vida personal una vez que sales del armario, para no tratar temas peliagudos/.

Te preguntan por tu vida sentimental desde que naces. Sales del armario y ya nunca más sale el tema. Lo ven tan sucio que no creen que sea algo a compartir socialmente. — JuanitoLibritos???? (@JuanitoLibritos) 21 de agosto de 2018

“Cada uno en su casa que haga lo que quiera”.

No, José Miguel. Voy a mostrar mi homosexualidad tan abiertamente como tú muestras tu heterosexualidad. No solo en privado. En la calle, en el trabajo, en la playa, en un bar Y EN TU CARA. — JuanitoLibritos???? (@JuanitoLibritos) 21 de agosto de 2018

*Todas estas frases son cosas que me han pasado directamente A MÍ. Solo he cambiado palabras para hacerlo todo más legible.

Por favor, tengamos estas cosas en cuenta y actuemos decentemente con personas que pueden estar en momentos complicados o incómodos.

El hilo ha provocado la reacción de muchos internautas que han entrado en el debate, comentando sus propias experiencias:

Me ha encantado tu hilo. Desde pequeños les he enseñado a mis hijos: sólo debe importarles la orientación sexual de una persona si les atrae sexualmente. Para todo lo demás no importa. Igual estoy equivocada, pero creo que es una clave importante para evitar discriminaciones. — Aless Umais (@AlessUmais) 22 de agosto de 2018

Así se cambia el mundo, gracias. — JuanitoLibritos???? (@JuanitoLibritos) 22 de agosto de 2018

Agradezco la reflexión en voz alta porque nos ayudas a todos a pensar en situaciones reales, frases que hemos dicho... muchas veces seguramente sin mala intención o por no saber qué decir. Nos queda mucho camino por aprender y mucho respeto por adquirir hacia los demás — Azucena Esteban (@Azupe3) 21 de agosto de 2018

A veces no creo sean homofóbicas, es que no saben tratar el tema, y quieren quedar bien. Cuando dices stoy soltera, "seguro encuentras alguien" .. Perdona algo te hace pensar estoy mal? "No tienes que aguantar a nadie" no necesito consuelo, a ver... La gente carece de referencias — Sara Algaba Maye ???? (@Sara_Algaba) 21 de agosto de 2018

Totalmente. Como soltero también vivo eso constantemente. Gracias por darle una nueva perspectiva al asunto. — JuanitoLibritos???? (@JuanitoLibritos) 21 de agosto de 2018

Gracias. Me abre los ojos a muchos comentarios o formas de decir las cosas q pueden ser buena onda pero que vienen de mi punto de vista heterosexual heteronormativo y que son super insensibles — Kattya Villanueva C (@KattyaYaz) 21 de agosto de 2018

Gracias, Juanito. Es nuestra obligación revisarnos constantemente. Un abrazo! — Jazz ???? ♀️ (@jezas89) 23 de agosto de 2018

Me ha encantado el hilo.Tengo amigos gays y les he visto aguantar estoicamente esos comentarios, sobre todo el del mejor amigo a modo de complemento ???? A ver si nos corregimos todos un poquito. ???? — Olga Bernal (@OlgaBer12121975) 21 de agosto de 2018