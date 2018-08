El Ministerio de Sanidad, los baños y las dos horitas después de comer

No, los cortes de digestión no existen. Pero el Ministerio de Sanidad insiste en recomendar esperar dos horas para bañarse después de comer. No una, sino dos veces: en el Decálogo del nadador y en la Guía para familias (PDF ambos, LO SENTIMOS).

Ojo, en realidad no se dice nada de los cortes de digestión (es más bien una recomendación para evitar el shock termodiferencial), pero inevitablemente vienen a la cabeza aquellos viejunos consejos que, como muchos tuiteros apuntan, se justificaban porque padres y madres también tienen derecho a su siesta en vacaciones.

El tuit de Sanidad con el consejo (bien cargado de emojis) demuestra cómo, a veces, simplificar demasiado los mensajes en una guía o en un tuit pueden dar mucho juego en las redes.

Un abrazo, por cierto, al CM del Ministerio. Con cariño.

Procura nadar ???? ????‍♀️ ????‍♂️en zonas vigiladas, espera 2h tras la comida para bañarte... conoce las normas de seguridad en el #agua ????‍♂️ y respétalas! Disfruta del #AguaSinRiesgos ????️https://t.co/HjGoF6RlH3 — Min. Sanidad (MSCBS) (@sanidadgob) 22 de agosto de 2018

Cuando pones el uso de emojis y lenguaje enrollado por encima del contenido pasan cosas como estas, que un Ministerio de Sanidad perpetúe el bulo del corte de digestión que no tiene base científica https://t.co/zMggi1rDw2 — Fernando D. ????️‍???? (@gamusino) 23 de agosto de 2018

Pero ¿como un organismo público y sanitario puede recomendar y perpetuar la estúpida costumbre de esperar las 2 horas para bañarse tras comer????????? Vamos para atrás. Por favor, un poco de rigor y educación sanitaria veraz.???????????? — A mi manera. (@Tantangil) 22 de agosto de 2018

Mi madre cada vez lo alargaba más, de 2h pasó a 2,5h, por si acaso, luego fueron 3h y cuando "por si acaso" amenazaba con las 3,5h me planté! pic.twitter.com/aryw2FCUdq — Dark (@Beltzaside) 23 de agosto de 2018

¿Y este era el gobierno que defendía la evidencia científica? pic.twitter.com/Mikp1lpSCr — Manuel Romero (@ManolodeRomero) 22 de agosto de 2018

Todos saben que lo que no puedes hacer es mojar a un Gremlin, pero no siendo uno de ellos, te puedes bañar después de comer ???? pic.twitter.com/1zrVRHmbRK — Antonio G. Moreno (@agmp79) 23 de agosto de 2018