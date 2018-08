El hilo que tira por la borda los argumentos conservadores sobre el aborto “del 85”

Diana López Varela hace público cómo fue el aborto que llevó a cabo las trabas que encontró para ello con la intención de denunciar que no todas las mujeres podrían haberlo hecho.

En un hilo de Twitter, la periodista va diseccionando parte por parte todo el proceso, desde el momento en el que se queda embarazada hasta en el que consigue el aborto, pasando por el cuestionamiento constante de algunos profesionales y faltas de respeto a sus decisiones. Poco a poco, esta gallega introduce en el relato el estrés y la confusión que le fueron creando a lo largo de todo ese tiempo.

Al fin, Diana recuerda que lo que pudo hacer ella fue un privilegio comparada con la mayoría de mujeres que buscan interrumpir el embarazo: "Solo el 10% de las mujeres españolas consiguen abortar en la sanidad pública. Yo aborté porque quise, pero sobre todo, porque pude. Tenía alrededor de 30 años, nacionalidad española, trabajo, pareja estable y ningún hijo previo. Soy el perfil de la mujer que aborta en España."

Me llamo Diana, tengo 32 años y en una fecha indeterminada en los últimos tres años aborté en Galicia (España). No cumplía ninguno de los tres supuestos del 85 (violación, feto inviable o grave peligro para mi integridad física o psíquica). Aquí la historia de mi aborto. HILO. — Diana López Varela (@DianaLovar) 25 de agosto de 2018

Por razones de salud no puedo tomar anticoncepción hormonal. Mi método anticonceptivo desde hace años es el preservativo. Además, controlo mis días fértiles con una app. Jamás había tenido un susto. — Diana López Varela (@DianaLovar) 25 de agosto de 2018

Pero en pareja a veces ocurren accidentes. La que paga los platos rotos siempre es la mujer. En una de esas situaciones el condón llegó tarde. Era la 1 de la madrugada, así que decidí tomarme la píldora de emergencia (método que no uso desde la universidad) al día siguiente. — Diana López Varela (@DianaLovar) 25 de agosto de 2018

Me fui corriendo a la farmacia en cuanto salí del trabajo, a las 3 de la tarde, poco más de 12 horas después de la relación, y mucho antes de cumplirse el margen de 24 (actúan hasta las 72). El nombre comercial de lo que me tomé es Norlevo (Levonorgestrel). — Diana López Varela (@DianaLovar) 25 de agosto de 2018

Después de la toma no tuve vómitos, ni diarrea, ni comí/bebí absolutamente nada que pudiese interferir con el correcto funcionamiento de la píldora (alcohol, otros medicamentos). — Diana López Varela (@DianaLovar) 25 de agosto de 2018

Como estaba a mitad de ciclo, la regla debería bajarme en las siguientes dos semanas. Habiendo obrado con responsabilidad, me quedé tranquila y esperé sentada MI QUERIDA MENSTRUACIÓN. — Diana López Varela (@DianaLovar) 25 de agosto de 2018

La semana siguiente a la toma de la píldora visité varias el médico de familia y urgencias porque estaba estreñida y me encontraba francamente mal. Me recetaron laxantes y nadie me preguntó sobre la posibilidad de un embarazo después de explorarme hasta 3 médicos diferentes. — Diana López Varela (@DianaLovar) 25 de agosto de 2018

El fin de semana, ya mosqueada por casi no ir al baño y con todos los síntomas de oh, inocente de mí, una pesada menstruación, me compré un test de embarazo. “PARA DESCARTAR”. — Diana López Varela (@DianaLovar) 25 de agosto de 2018

Como os advertía en el spoiler inicial el test dio positivo y casi me muero allí mismo. No quería ser madre, no lo había buscado, ni planificado, ni deseado. Además, me había tomado la píldora de emergencia en menos de 24 horas. Jamás había conocido un caso semejante. — Diana López Varela (@DianaLovar) 25 de agosto de 2018

Aún así me pasé días atormentada sin poder dormir, comer y no sé ni cómo trabajé. Le di muchas vueltas a la cabeza durante horas interminables sopesando la posibilidad de tener un hijo que no quería. Finalmente, decidí abortar. Mi pareja me apoyó aunque él si quería tenerlo. — Diana López Varela (@DianaLovar) 25 de agosto de 2018

Me fui Centro de Orientación Familiar de Santiago de Compostela (COF). Allí la psicóloga que me atendió me hizo decenas de preguntas sobre mi vida sexual y personal y me facilitó un cuestionario de 6 páginas y más de 300 preguntas que básicamente hacían alusión a mi salud mental. pic.twitter.com/BdMJz3SBf4 — Diana López Varela (@DianaLovar) 25 de agosto de 2018

En el COF se fumaron la ley que da de plazo tres días de reflexión y me dieron cita para obstetricia 5 días después para que “me lo pensase” a pesar de que insistí en que ya me lo había pensado. Estaba de seis semanas. — Diana López Varela (@DianaLovar) 25 de agosto de 2018

Casi el 90% de los abortos en España son a petición de la mujer y antes de la semana 14 de embarazo. — Diana López Varela (@DianaLovar) 25 de agosto de 2018

Casi una semana después llegue histérica a la obstetra del Hospital Clínico que, después de revisarme me dijo, de muy malas maneras, que no me iba a practicar el aborto porque tenía una infección. Me dio un tratamiento de tres días y cita para siete días después. — Diana López Varela (@DianaLovar) 25 de agosto de 2018

La obstreta dijo que me recetaría Misastropol y que sufriría una hemorragia TAN GRANDE que tendría que cogerme “una baja de tres días” y seguramente, acabaría “desangrada” en urgencias. Yo no quería que se enterasen en el trabajo de ninguna manera. — Diana López Varela (@DianaLovar) 25 de agosto de 2018

MÁS HISTÉRICA me fui directamente a una ginecóloga privada que me dijo que ella tampoco podía darme las pastillas abortivas porque tenía un embrión viable y "era ilegal" (Que alguien me aclare si una ginecóloga no puede recetar pastillas abortivas, por favor). — Diana López Varela (@DianaLovar) 25 de agosto de 2018

No contenta con eso, se recreó en los latidos y me imprimió y puso delante (sin mi consentimiento) una ecografía mientras yo le repetía que no quería verla. Como yo seguía empecinada, me hizo un mitin sobre la baja natalidad y comentó enfadada que “solo tienen hijos las chinas”. — Diana López Varela (@DianaLovar) 25 de agosto de 2018

MUCHO MÁS HISTÉRICA llamé a una clínica privada en Vigo y concerté una cita para proceder a un aborto quirúrgico a las ocho semanas de gestación que me costó 400 euros porque me ahorré la sedación ya que no quería pedirle dinero a mis padres y disgustarlos. — Diana López Varela (@DianaLovar) 25 de agosto de 2018

Al día siguiente, me fui a trabajar con dolores por toda partes. Jamás lo dije en mi trabajo ni me pedí un día. — Diana López Varela (@DianaLovar) 25 de agosto de 2018

