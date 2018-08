“Que tu vida sexual y sentimental empiece con cinco o diez años de retraso”: El colectivo LGTBI+ denuncia miles de agresiones

La comunidad LGTBI+ ha encontrado su mayor aliado en el hashtag #MeQueer para denunciar todas las opresiones que sufren. Con ejemplos personales, cada vez han sido más las personas que se han animado a publicar las experiencias que más les han marcado, ya sea por su condición sexual o por su identidad de género.

Inspirados en la campaña del #MeToo, los usuarios han hecho públicos diferentes humillaciones, insultos o simples comentarios que en un primer momento pueden pasar desapercibidos pero que tienen un trasfondo LGTBIfobo.

El germen de esta oleada de tuits se encuentra en el 'post' de Hartmut Schrewe, conocido escritor alemán que el día 13 de agosto escribió esto: "Mi marido es mi marido no mi amigo. #Homophobia #MeQueer". Y aunque el tuit no tuvo gran repercusión, no se puede decir lo mismo del hashtag.

Hace ya varios años iba por la calle con mi madre y un señor que pasó por nuestro lado soltó en voz alta “qué maricón”. Fue muy humillante y me hizo sentir hasta vergüenza de mí mismo. Mi madre guardó silencio, no supo qué decir. Eso sí fue violencia. #MeQueer — Rubén Serrano (@RubenSerranoM) 24 de agosto de 2018

Hoy acabo mi luna de miel. He recorrido diez países en tren. No he podido dar la mano a mi marido por la calle en siete de ellos. #mequeer — Papineau ن (@parasynthetic) 24 de agosto de 2018

Que me llamaran maricón antes de saber siquiera qué significaba.

No haber tenido amigOs hasta hace pocos años.

Que me siga costando relacionarme con tíos porque siempre me han despreciado y dejado de lado.

Que hasta los 18 no haya sido capaz de ser yo mismo por miedo.#MeQueer — Obsessive Devotion (@Aleksan114) 24 de agosto de 2018

Ir con tu novio de la mano. Que en una sola tarde te griten "idos a follar a otra parte, maricones", "tenéis que tener el culo como un bebedero de patos" y "no os darán una paliza, no". Contarlo y que te digan que dejes de inventarte cosas o que eres un dramático. #MeQueer — Tigrillo (@TigrilloTW) 24 de agosto de 2018





Los estudiantes me votaron en la #orla y el delegado me quitó por ser #gay. Mi director de departamento no me dio la enhorabuena por mi boda. Un colega me presentó diciendo “es buena persona aunque sea #homosexual“ #MeQueer un estudiante gay se refirió a mi como #esamariconaloca pic.twitter.com/4odoz5VDlC — Alfredo Corell (@alfredocorell) 24 de agosto de 2018