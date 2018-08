Las críticas a Maluma no han cesado desde que publicó la primera imagen de su nuevo videoclip, Mala Mia. En apenas un día el cantante de reggaetón consiguió más de 31.000 comentarios, muchos de ellos le acusaban de machista: "Qué horrible que uses a las mujeres como objeto sexual", "Maluma te estas convirtiendo en un cerdo" "Este supuesto cantante no para de tratara a las mujeres como si fuesen 'zorras". Ahora, han creado una campaña en Twitter bajo el hastag #MejorsolaqueconMaluma para denunciar la portada de su disco, ya publicado.

La usuaria @calcetesbrutes lanzó la iniciativa: "Os animo a haceros una foto en la cama y compartirla en las redes" como respuesta a la imagen de Maluma, en la que el cantante aparece en el centro de una cama rodeado de siete mujeres. Todas ellas chicas jóvenes, delgadas y semidesnudas, presentadas como meros cuerpos sin valor al servicio del deseo sexual del artista.

I contrataco amb una campanya #MejorSolaQueConMaluma — calcetes brutes (@calcetesbrutes) 16 de agosto de 2018

"Para todos, todos, todas las mujeres y también a aquellos hombres que entienden que somos algo más que un cuerpo y que somos una parte muy importante de este mundo". Así describe la la creadora su campaña, que comenzó el 17 de agosto, y a la que se han sumado muchos usuarios de la red social.

Ya somos un montón de gente que estamos #MejorSolaQueConMaluma

Y es que las mujeres no somos cojines, ni peluches, mantas sobre tu cama @maluma

Únete haciéndote una foto sol@ en la cama y súbela a las redes con el hashtag #MejorSolaQueConMaluma pic.twitter.com/LsBG2zyrdk — MartiniPS (@MartiniPS) 23 de agosto de 2018

Ha salido una propuesta para dejar claro el hartazgo general ya q se nos usa como mercadería en los videoclips

Se expone a las mujeres cual carnaza y se relaciona con el éxito

Estamos hartas de ver nuestros cuerpos semidesnudos expuestos como cebo sexual.#MejorSolaQueConMaluma pic.twitter.com/ASFGoPcZJN — Asocial Society (@AlbaMeiga24) 25 de agosto de 2018

"Capitalismo febril, machismo rancio y cosificación de la mujer. Hay que vender al palurdo que canta el yoquesé qué", con estas palabras resumió un usuario de Facebook en una publicación, que superó las 28 millones de reacciones, el debate por el videoclip del cantante. Pero, esta no es la primera vez que el cantante está en el centro de la polémica por sus letras machistas.

Con la letra y el videoclip de Cuatro Babys el artista colombiano también fue duramente criticado. Y con razón. "Todas maman bien, todas me los hacen bien, todas quieren chingarme encima de billetes de cien”, dice en su canción. Incluso se creó una petición en Change.org para exigir la retirada: "tanto la letra como las imágenes hacen apología de la violencia directa hacia las mujeres", recogía la iniciativa.