El hilo de Twitter que narra “la que se ha liado en el autobús” que hacía el recorrido Algeciras-Madrid

"Suelo hacer el viaje Algeciras-Madrid en bus", decía el autor de esta descacharrante historia narrada a través de un hilo en Twitter, que recopila ya más de 6.000 retuits. Ocho horas de viaje que, aunque aparentemente se suelen dedicar a dormir, esta vez han dado para mucho.

Desde amenazas a un pobre conductor que no sabía dónde meterse, hasta un amago de infarto que terminó por ser el resultado de la suma de cuatro cervezas y un viaje muy largo. Presta atención que en unos minutos tendrás que elegir tu personaje favorito.

Hoy han salido 3 buses, algo que no es normal. Los dos buses extras no tienen baño, así que el conductor ha decidido hacer dos paradas: la normal de 30 minutos y otra antes de 10 solo para ir al baño.

a lo que el conductor respondió "no estoy llevando un bus escolar, cada uno debe ser responsable de sí mismo y si he dicho que eran 10 minutos y habéis tardado 30, es culpa vuestra y no mía". Le doy toda la razón.

— Jose Arroyo❎ (@JotArroyo) 27 de agosto de 2018