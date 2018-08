“Los catalanes acabarán a hostias gracias a la presión de Ciudadanos”: Twitter responde a la política incendiaria de Albert Rivera

Como teníamos poca tensión en Catalunya, Albert Rivera se ha ido para allá con un bidón de gasolina para echarle un poco de combustible al incendio, y un buen ejemplo es la imagen del líder de Ciudadanos junto a Inés Arrimadas quitando lazos amarillos y animando a otros a hacer lo mismo. Nada mejor que encender tú mismo la mecha si luego quieres poder quejarte del fuego. Los tuiteros han visto la jugada y la están describiendo a la perfección.

Digamos que la política de Ciudadanos no es precisamente estrechar lazos.

Ya veréis qué risas cuando estemos en campaña y a la gente le dé por expresarse libremente arrancando los carteles de Ciudadanos. Supongo que Arrimadas y Alberto no dirán nada.

Albert Rivera ha llamado a las cámaras para que lo graben retirando lazos amarillos porque él lo que quiere es concordia y convivencia y no le interesa para nada la crispación en Cataluña. Que no sé cuantas veces os lo tiene que repetir para que os enteréis, hombre ya. pic.twitter.com/befTZyj0bu

Venga @CiudadanosCs no hay cojones! pic.twitter.com/EDZRrYDH6J

Con esta política no se puede esperar otra cosa que más tensión. ¿Qué puede pasar si un representante político llama a una parte de la sociedad a salir a boicotear la protesta de otra parte? Luego sorprenderá que haya enfrentamiento.

Estrategia electoral a costa de lo que sea, aunque sea enfrentamiento

¿O alguien piensa que se consigue otra cosa quitando los lazos?

Una estrategia a la que el PP de Pablo Casado también se ha sumado, como no, en su peculiar carrera por demostrar quién es más duro y más de derechas. Algo que ya vimos también con la inmigración. Estamos asistiendo a la batalla electoral entre los partidos de la derecha y aún ni se han convocado elecciones.

"Todo nuestro apoyo a quienes retiran lazos amarillos". JAJAJAJA. España, si no existieras habría que inventarte. https://t.co/WXLGBaehPt

- Pablo, Rivera y Arrimadas están retirando lazos amarillos ¿Cómo superamos eso? -... - ¿Pablo? - Calla, estoy haciendo un máster de populismo, cuando lo acabe te digo algo - ¿Cuándo lo empezaste? - Hace un minuto - ¿Y cuándo lo acabas? - En 3 minutos, si estás callado - Me callo pic.twitter.com/XZ8wzDEbPt

Una política que además deja al aire enormes contradicciones

No creo que sea urgente retirar el homenaje al dictador que fusiló a 150.000 españoles por sus ideas políticas. Y ahora, si me disculpan, me voy a quitar lazos amarillos. pic.twitter.com/e7ixYYDl99

— gerardo tecé (@gerardotc) 29 de agosto de 2018