El hilo sobre la palabra “marica” y la homofobia en los colegios que todo el mundo debería leer

El suicidio de un niño de 9 años en EEUU que había sufrido acoso escolar por ser gay ha dado la vuelta al mundo y ha vuelto a poner sobre la mesa el problema del bullying y la necesidad de formar a profesores y a niños para evitarlo. También ha inspirado al escritor y tuitero Nando López para publicar un desgarrador hilo sobre la terrible experiencia que viven muchos niños en el colegio al enfrentarse a los insultos y burlas de otros por ser homosexuales.

“A quienes ya hemos hecho ese camino nos toca estar pendientes de esos niños. Ayudar. Ser visibles. Educar. Para que las palabras no hieran”, concluye Nando. Su hilo ha sido aplaudido por decenas de tuiteros y suma ya miles de retuits y "me gusta".

No es más que una palabra. Apenas tres sílabas. Pero duele y se repite tanto que te preguntas cómo librarte de ella. De la risa que suele acompañarla. De los gestos con que te imitan.

O puede que no sea nada de eso. ¿Y si tienes que intentar jugar más al fútbol. O juntarte menos en el patio con las niñas. O dejar en casa esa mochila, ese juguete que dicen que "no es de niños" y que, cuando nadie miraba, te han quitado en el recreo para reírse de ti.

No lo sabes.

La primera vez que te llaman “marica” es probable que solo tengas 5, 6, 7 años y que no tengas ni idea de qué significa. Por eso duele más. Porque solo cuando lo sepas podrás responderles, darle la vuelta, o hasta apoderarte de ella y gritar con orgullo tu identidad.

Hasta entonces, no te sirve de mucho que te hablen del futuro. Que te digan que ya pasará. Porque si alguien no te tiende su mano en ese mismo instante puede que no llegues a atravesar esos años. Que te hundan antes. Que te rompan.

— Nando López (@Nando_J) 29 de agosto de 2018