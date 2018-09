Los mejores memes de Gabriel Rufián pidiendo calma al público

Los memes surgen como el amor y los marrones del trabajo: cuando menos te lo esperas. Te pones una capa alistana, y acabas convertido en meme… Participas en un gabinete de crisis de la DGT… Memes al canto. Te vistes de playa… y más memes. Es algo incontrolable, que ahora acaba de experimentar Gabriel Rufián (aunque no es su primera vez, ni mucho menos).

El diputado de ERC participó este fin de semana en el primer Congrés de Tuitaires per la República, celebrado en la localidad de Celrà (Girona). En un momento del encuentro, Rufián debatió con varias personas del público que le criticaban por rechazar una lista conjunta con el PDeCAT para las municipales. En medio de su discurso, para acabar su argumentación, tuvo que pedir “calma” a alguno de los asistentes que querían expresar su opinión. Para ello levantó su mano haciendo un gesto que se ha convertido en carme de meme.

Estos son algunos de ellos:

NO, NO. NO LOS ESCUCHÉIS. SE DISFRAZAN DE NACIONALISTAS PARA LUCHAR POR UNA CAUSA FASCISTA. AHORA PODÉIS VERLOS, HERMANOS. DIOS PARLA CATALÀ. pic.twitter.com/hDtvibEFOL

— Tourette (@_Tourette_) 3 de septiembre de 2018