Pues nada, primer lunes de septiembre…

Se acabaron las vacaciones

-Papá, he ido al médico y me ha dado la baja por síndrome postvacacional jaja - Jajajajajaja pic.twitter.com/urUkrVx2pS

Aunque, por otro lado, ya era hora…

Lo bueno es que ya está aquí Tremending Topic para contaros de qué se discute en Twitter

Porque las noticias ya las conocéis

Pues venga, empezamos también por Ciudadanos, que sigue cubriéndose de gloria malmetiendo en Catalunya

Al parecer, su estrategia no funciona porque según las encuestas se está desplomando en intención de voto

De lo que le vemos hablar poco últimamente es de Argentina y su amigo Macri. Qué raro…

Pero cómo va a estar Argentina al borde de la bancarrota si: 1.- No son comunistas. 2.- Álber Rivera mostró su apoyo a Macri. 3.- Antena 3 no ha dicho nada.

Y mientras, en el PP no quieren ser menos

Casado sigue con la memoria histórica y ha cambiado su estrategia: si antes era burlarse de las víctimas ahora es pedir una “ley de concordia”.

"Fundación Concordia y Libertad, ¿por qué no se me ocurriría a mí? Maldito Pablo el ornitorrinco... pic.twitter.com/lY7dA1RFfM

-Me parece bien, ¿Y esa ley va a desmantelar los símbolos fascistas y ayudar a las víctimas de la dictadura a encontrar a sus familiares asesinados, señor Casado?

-Bueno, no.

-Entonces, ¿Qué tiene de concordia?

-No me líes, rojo. https://t.co/Ue9AXxIYnv

— laquintacolumna (@laquintacolumna) 2 de septiembre de 2018