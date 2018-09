Un juez ordena detener a Willy Toledo y Twitter ‘se caga’ en Dios

Ya hemos hablado muchas veces sobre el efecto Streisand: cuando un intento por censurar algo en las redes acaba por lograr lo contrario: su difusión masiva. Lo hemos visto en múltiples casos y este martes ha vuelto a suceder.

El juez ha ordenado la detención del actor Willy Toledo por no acudir a declarar al juzgado tras la denuncia de la Asociación Española de Abogados Cristianos. Esta organización le denunció por una supuesta vejación de los sentimientos religiosos por cagarse en Dios y en la Virgen María.

Durante la jornada, el efecto Streisand ha vuelto a hacer de las suyas y periodistas, políticos y tuiteros han convertido el hastag #MeCagoEnDios en Trending Topic, uno de los más comentados del día:

Me cago en Dios, me cago en Dios y me cago todo lo que haya que cagarse en Dios. Hoy más que nunca me cago en Dios porque el juez manda detener a Willy Toledo por cagarse en Dios y es para cagarse en Dios que en este país no te puedas cagar en Dios libremente, #MeCagoEnDios

Yo no suelo decir #MeCagoEnDios porque no creo en esa esperpéntica idea humana, pero hoy sí, hoy #MeCagoEnDios porque #EsJustoYNecesario pic.twitter.com/lOYgyM2vcA

Yo #MeCagoEnDios todas las mañanas al afeitarme.

No hay manera de que no me corte.

Si condenan a Willy Toledo, me declaro culpable de todos y cada uno de los casos en los que me cagué en Dios (Cuando estoy en Cádiz me cago más en la Virgen para integrarme), además por separado.

— El Majara de Turno (@majara0) 4 de septiembre de 2018