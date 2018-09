“Un levantamiento militar es como los de Villa Arriba contra los de Villa Abajo”: críticas al vídeo del aniversario de la Constitución

El Gobierno ha difundido hoy un vídeo para celebrar los 40 años de la Constitución en el que aparecen juntos dos combatientes de la batalla del Ebro, uno del bando republicano y otro del bando sublevado. En él se ve a los dos ancianos conversar apaciblemente sobre su edad y sobre sus hijos.

Al final se escucha una voz en off que dice: “Germán y José se enfrentaron hace ahora 80 años en la batalla del Ebro. Germán en el bando nacional y José en el republicano. Allí murieron más de 17.000 españoles. Por fortuna, hace 40 años aprendimos a hablar entre nosotros. 40 aniversario de la Constitución Española. 40 años de democracia. 40 años de libertad”.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha compartido en su cuenta de Twitter:

En las redes el vídeo ha tenido reacciones de todo tipo, desde los que lo han aplaudido hasta los que lo han criticado. Muchas de las críticas han coincidido en censurar que se venda la idea de que la Guerra Civil fue un enfrentamiento entre dos bandos: “No hubo dos bandos, hubo un gobierno democrático y un golpe de Estado. Fin”, apunta alguno. Otros también critican que se llame “bando nacional” a los sublevados contra el Gobierno democrático, tal y como los golpistas se autodenominaron. Varios políticos y periodistas se han sumado a las críticas:

No han aprendido nada https://t.co/RwCUCoZu6y

No existen "los bandos". Un gobierno elegido por sufragio universal no es un "bando".

La constitución del 78 en la práctica ha supuesto la imposición de una monarquía heredera del franquismo. No hubo dos bandos, hubo un gobierno legítimo que se defendió frente a lo ocupación de las potencias fascistas y sus simpatizantes. Basta de mentir. https://t.co/nWleNLkVQz

Está imagen difundida por Moncloa es una vergüenza y un insulto a la memoria de millones de demócratas que lucharon por nuestro país. "El bando Nacional" no fue un bando fue una panda de golpistas fascistas y asesinos. #Justicia #Verdad y #Reparación pic.twitter.com/ha2yu7sNyZ

Debería darte vergüenza de compartir semejante falacia. No hubo dos bandos, hubo un gobierno democrático y un golpe de estado. Fin. El fundador de tu partido está revolviéndose en su tumba con la deriva que lleváis.

La Constitución del 78 es el reflejo de la correlación de fuerzas de entonces. Muchos avances sociales gracias al movimiento obrero y también déficits democráticos por el poder de un régimen franquista que palideció pero no murió. Leerla como un “modelo ideal” es insostenible.

La izquierda no puede renegar de los avances sociales que la clase trabajadora conquistó al régimen, pero tampoco puede idealizar la Transición. Se hizo lo que se pudo, pero ahora debemos resolver el resto: acabar con los restos franquistas en el poder y en la cultura.

No hubo dos bandos en igualdad. Hubo un gobierno legítimo y unos golpistas apoyados por la Italia fascista y la Alemania nazi. No nos cuentes cuentos. Justicia y reparación es lo que hace falta. No puede haber reconciliación sin eso

