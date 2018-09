¡Viernes!

Hoy es 7 de septiembre

Siempre que llega el 7 de Septiembre me acuerdo de Mecano y de aquella noche que pasamos en la cabaña del Turmo. — ElNota Lebowski (@elNota_Lebowski) 7 de septiembre de 2018

- ¿Hoy es 7 de septiembre? Bien, tengamos a Twitter entretenido durante un rato. ¡Activa lo de Mecano! ¡REPITO! ¡ACTIVA LO DE MECANO! pic.twitter.com/KeMhjLNaRk — unmundolibre (@unmundolibre) 7 de septiembre de 2018

¿Qué tal os va la vida? ¿Y el amor?

Yo en el amor. pic.twitter.com/1eMkZDvkhH — Olalá de fua (@olaladefua) 6 de septiembre de 2018

¿Tenéis las mismas ganas de trabajar que yo?

Tengo menos ganas de currar que el logopeda del rey Juan Carlos. — Galleto Fontanedo. (@Coponnnn) 6 de septiembre de 2018

Bueno, vamos un día más a repasar la actualidad vista desde la, siempre inspiradora, mirada de los tuiteros

Cuando entras en Twitter vs cuando sales de Twitter #FelizFinde pic.twitter.com/8234wdps9b — cristina fernandez (@juevesantes) 7 de septiembre de 2018

Hoy comenzamos por los líos del rey Juan Carlos I

A lo mejor Juan Carlos I se ha equivocado, lo siente mucho y no volverá a ocurrir y estamos ahí criticando por criticar. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 13 de julio de 2018

El juez ha archivado la pieza de las revelaciones de Corinna sobre el emérito

Falsa alarma, el rey viejo es honrau. — Don Mitxel Erregea (@DonMitxel_VI) 7 de septiembre de 2018

Que dice el juez que al emérito no se le puede juzgar, pero que a vosotros no se os ocurra defraudar 200€ a Hacienda que os cruje vivos. https://t.co/bfmWYQUkJK pic.twitter.com/eGwyRosc83 — La Merkel ???????? (@GobernoAlem) 7 de septiembre de 2018

Todos somos iguales ante la ley ???????????????? Cierre meteórico del las cintas de Corinna: el juez archiva las diligencias que afectaban al rey Juan Carlos https://t.co/sBE72tqHXC — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) 7 de septiembre de 2018

El magistrado destaca que su figura era inviolable en ese momento

Y añade que, aunque hubiera delito, su figura era entonces inviolable... o sea. ¿Todos los españoles iguales ante la ley? https://t.co/NZgwdgbJSe — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) 7 de septiembre de 2018

¿Os acordáis de cuando Juan Carlos I nos explicó que “la ley es igual para todos”? PUES ERA BROMIS- https://t.co/VzMsW2ZbB9 — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) 7 de septiembre de 2018

Soy inviolable y os violaré a todos. — Esparroquí ???????????? (@Esparroqui) 15 de julio de 2018

La única ley que castigará a Juan Carlos I es la de la gravedad pic.twitter.com/j63XkJim2u — ConCariñoyRespeto (@EElreydelmundo) 7 de septiembre de 2018

Adopta así el criterio de Anticorrupción que también eximía al rey Juan Carlos

La fiscalía exime al Rey de los hechos revelados por Corinna porque éste era inviolable, no como la justicia, a la que se puede violar por todas partes. — Dios (@diostuitero) 7 de septiembre de 2018

¡TODO ATADO!#ÚLTIMAHORA: Los negocios del rey emérito: Anticorrupción exime a Juan Carlos I de las acusaciones reveladas por su amiga Corinna y recuerda que en esa época era inviolable - Público https://t.co/ACSP2PBQ4g — Esparroquí ???????????? (@Esparroqui) 7 de septiembre de 2018

"Anticorrupción pide archivar las revelaciones de Corinna sobre el rey Juan Carlos porque no las considera susceptibles de investigación" pic.twitter.com/pGPaQlwL2g — Armando el pollo (@Arma_pollo) 7 de septiembre de 2018

Vaya, hombre... Totalmente inesperado.

La Fiscalía exime al rey Juan Carlos de los hechos revelados por Corinna. pic.twitter.com/bvoPU2HpGO — Sheila Ljungberg (@SheilaLjungberg) 7 de septiembre de 2018

No queremos escuchar a Corinna ni investigar al rey emérito, no vaya a ser que sea verdad lo que todos sabemos desde hace décadas que es verdad. — Protestona (@protestona1) 4 de septiembre de 2018

La fortuna sonríe a la familia real

Esta noticia no es importante! Vosotros a lo vuestro! A quitar lacitos amarillos! Venga imbéciles! pic.twitter.com/y9nG74GLYF — Max (@Well086) 5 de septiembre de 2018

Y esta semana en la política catalana ha seguido la paranoia con los lazos amarillos. Desde que Albert fuera para allá a quitar lazos amarillos, mucha gente ve una amenaza para la nación en todo lo amarillo, tapones de botellas incluidos

La paranoia por el color amarillo: Font Vella acusada de independentista por uno de sus tapones https://t.co/2A90XOHBUw — Tremending (@Tremending) 6 de septiembre de 2018

Autobuses y andenes para catalanes en Madrid.

¡YA ESTÁ BIEN, MANUELA CARMENA! pic.twitter.com/eGI5G9GOYr — Dani Bordas (@DaniBordas) 6 de septiembre de 2018

Curvas para catalanes. LO QUE ME FALTABA POR VER. pic.twitter.com/f36xr9oPlO — Dani Bordas (@DaniBordas) 6 de septiembre de 2018

Aquí le das al botón y te explican el procés. pic.twitter.com/8jHSJ7hGfy — Dani Bordas (@DaniBordas) 6 de septiembre de 2018

También hay una línea de papelería para escribir cosas catalanas.

NOS VAMOS A LA MIERDA. pic.twitter.com/FbsugtEzZz — Dani Bordas (@DaniBordas) 6 de septiembre de 2018

¿Sabéis lo que significa esto?

Ya os lo digo yo:

PUERTAS ABIERTAS PARA TODOS LOS CATALANES. pic.twitter.com/IDGmMcUZ2C — Dani Bordas (@DaniBordas) 6 de septiembre de 2018

Hablando de Albert, el líder de Ciudadanos, durante una entrevista en TV3, ha acusado a la cadena catalana de mentir.

- Acabo de salir de una entrevista en TV3 y le he dicho a la periodista "creo que esta casa manipula y es separatista cuando usted no me pregunta en media hora que llevamos de entrevista por el año que ha pasado desde lo que pasó en el Parlament..." pic.twitter.com/s8W5ljALB5 — unmundolibre (@unmundolibre) 7 de septiembre de 2018

Albert Rivera acusa a Tv3 de mentir. pic.twitter.com/MiBp9P29VZ — Sheila Ljungberg (@SheilaLjungberg) 7 de septiembre de 2018

Además no le gustaban las preguntas de la presentadora…

Y hoy María Dolores de Cospedal ha anunciado que deja la presidencia de Castilla-La Mancha

¡¡María Dolores de Cospedal anuncia que deja la Presidencia del PP de Castilla-La Mancha!! pic.twitter.com/0uEdXIQmiR — Sheila Ljungberg (@SheilaLjungberg) 7 de septiembre de 2018

Pablo Casado casi ha completado su trabajo

María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz camino del universo alternativo del ibex pic.twitter.com/EJQYSemvSD — ConCariñoyRespeto (@EElreydelmundo) 7 de septiembre de 2018

Pero no todo son malas noticias: Sánchez derogará los recortes en educación y quitará la pensión a Billy el Niño.

Ya estamos dividiendo a los españoles otra vez. Joder, ¿por qué hay que enfrentar a los españoles que quieren torturadores con medalla y sueldazo y a los que no? pic.twitter.com/g4Qj7Y5cRL — gerardo tecé (@gerardotc) 6 de septiembre de 2018

A Billy se le ha tenido que quedar el cuerpo como si le hubieran pegado una paliza. pic.twitter.com/ulNcKQDlPT — gerardo tecé (@gerardotc) 6 de septiembre de 2018

PSOE y Podemos se ha puesto de acuerdo y parece que están en buena sintonía

Resumen de la reunión entre Sánchez e Iglesias. pic.twitter.com/LmxUnwcv1c — Fairlaine (@Fairlane4) 7 de septiembre de 2018

Además el Congreso ha aprobado la recuperación de la sanidad universal. El PP ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido

El Congreso aprueba la recuperación de la sanidad universal. El Gobierno de Rajoy había privado de este derecho a 800.000 personas. Como era de esperar, ni PP ni Ciudadanos han apoyado hoy la medida. https://t.co/tnjvtZ2Dov — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) 6 de septiembre de 2018

Gastos que, bueno, están ahí:

- La corrupción

- Rescatar bancos

- Rescatar autopistas

- Rescatar movidas de Florentino

- Tener monarquía

- Fundación Franco

- Aeropuertos sin aviones

- Rotondas guapas

- Tanques guapos Gastos que no nos podemos permitir:

- Negros en el ambulatorio — gerardo tecé (@gerardotc) 6 de septiembre de 2018

España puede volver a presumir de no dejar tirada a ninguna persona que tenga problemas de salud. Un orgullo. Es raro que, con lo que les gusta presumir de país, justo hoy PP y C's no tengan ganas de hacerlo. pic.twitter.com/BB9GJCWnp9 — gerardo tecé (@gerardotc) 6 de septiembre de 2018

¿Qué Ciudadanos se haya abstenido en la votación de la sanidad universal no es un poco SUPREMACISTA y XENÓFOBO? — Ciudadanos Pescados (@cspescados) 7 de septiembre de 2018

Ciudadanos y PP no votan a favor de la Sanidad Universal. Tremendo lo de Ciudadanos. ¿Qué clase de (autoproclamado) progresista, por liberal que sea, puede estar en contra de algo así? — Joansinmiedo (@Joansinmiedo) 6 de septiembre de 2018

Buenas noticias de las que, sin duda, todo el mundo se alegra

#Portadas ABC 07/09 Cuando pactan PP y Ciudadanos: "obligados a entenderse..." (musica de violines)

Cuando pactan Unidos Podemos y PSOE: "Iglesias (Malo...malo...es muy malo...) le IMPONE a su socio los deberes"#FelizViernes pic.twitter.com/wsC45hxeJo — Subversivos_ (@subversivos_) 6 de septiembre de 2018

Antes de terminar, ¿Habéis visto el nuevo Ecce Homo? Esta vez llega desde Asturias. Deleitaos:

- Sería la hostia pintar las tallas con marcadores fluorescentes.

- No hay huevos.

- Aguántame la sidrina. pic.twitter.com/uklPC1Aoq7 — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 6 de septiembre de 2018

ÚLTIMA HORA: Disney compra el Románico. pic.twitter.com/cAHM3FZzCx — Petete Potemkin (@Petetekin) 7 de septiembre de 2018

Hay que reconocerle cierto mérito a la autora: conseguir que Jesús se parezca a una señora de mediana edad que viene de perfilarse las cejas y darse mechas. pic.twitter.com/rw8HedWHeY — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 7 de septiembre de 2018

Cuando lo ves en Aliexpress / Cuando te llega a casa pic.twitter.com/8lqSkXBn60 — unmundolibre (@unmundolibre) 6 de septiembre de 2018

"Vaya mierda de restauración me has hecho. Te habrás quedado a gusto". pic.twitter.com/N6OHchz5pH — Roboz (@LI3PeO) 6 de septiembre de 2018

Yo esa mirada la he visto antes. pic.twitter.com/ubqAErsJAv — Raúl Romero Gómez (@RaulRomeroGomez) 6 de septiembre de 2018

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

Desde que me apunté a natación he conseguido beber el litro y medio de agua que recomiendan al día. — lagerg (@rafaelvives) 24 de octubre de 2012

- ¡He inventado la máquina del tiempo!

- Ole, pues mañana Sol. — Flange Doozer (@FlangeDoozer) 11 de febrero de 2016

–¿Tiene experiencia laboral liderando equipos?

–Aquí las preguntas las hago yo.

–Contratado. — clausman (@cl4usman) 28 de septiembre de 2012

Poco se habla sobre el apareamiento de los vehículos. Gus morni evrivodi. pic.twitter.com/nbdjHX6DgL — luilo (@luislorenzor) 7 de septiembre de 2018

Font Vella embotellará sangre de independentistas para recuperar la confianza de los españoles https://t.co/Yor1G8Lhgz pic.twitter.com/AWXjatCgKs — El Mundo Today (@elmundotoday) 6 de septiembre de 2018

Me encanta la palabra ávido, significa ansioso, codicioso. Siempre he querido meterla en alguna conversación, pero no ávido ocasión. — Pon Pim Pam Pum! (@ponpimpampum) 25 de septiembre de 2013