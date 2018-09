A Pablo Casado, líder del PP, no le tiembla la voz al venerar al rey emérito Juan Carlos I. El mismo monarca que volvió a ser noticia después de que el juez archivara la pieza sobre las conversaciones que mantenía el monarca con Corinna y que revelaron algunos negocios no del todo claros.

"Simplemente y sencillamente y sin levantar la voz: viva, el, rey". Esto es lo que dijo Casado y que ahora Jesús Cintora, el expresentador de Las Mañanas de Cuatro y actualmente tertuliano de programas sobre actualidad política, recuerda en su perfil de Twitter.

Pablo Casado: “Viva el rey. Me parece bueno que nos vayamos acostumbrando (...) incorporándolo a la conversación de la calle, el bar o la universidad. Porque cuando pagamos las pensiones, estamos diciendo viva el rey; cuando pagamos el paro, estamos diciendo viva el rey” pic.twitter.com/pnAwaZGhfp — Jesús Cintora (@JesusCintora) 8 de septiembre de 2018

Pero Casado no se frena ahí y, sin el menor atisbo de miedo y contacto con la realidad, afirma que le parece muy bueno "que nos vayamos acostumbrando a introducir al rey en las conversaciones de la calle o del bar, del mercado, de la oficina o universidad".

Conversación normal en bar:

- Café con leche, por favor

- Viva el Rey

- Me lo pones en vaso?

- Viva el Rey

- Casi mejor déjalo (huye) Conversación normal en la calle:

- La calle Leganitos, por favor?

- Viva el Rey

-... Qué tipo de conversaciones normales tiene éste? — Lore Beltz (@Lorebeltz_) 8 de septiembre de 2018

-Aunque la mona se vista de seda, ¡Viva el Rey!

- A buen hambre, ¡Viva el Rey!

A mal tiempo, ¡Viva el Rey!

- A palabras necias, ¡Viva el Rey

- Dentro de cien años, todos calvos, ¡Viva el Rey!

- Dime con quien andas y te diré ¡Viva el Rey!

- A rey muerto, ¡Viva el Rey! — Percebegallego (@Percebegallego) 9 de septiembre de 2018

Que viva, que viva, pero que viva muy lejos — Yaya Cojonera (@YayaCojonera) 8 de septiembre de 2018

A lo mejor hace mucho que Casado no va a un bar, o que no hace la compra en el mercado municipal. A saber si alguna vez ha estado más de ocho horas frente a una pantalla en una oficina, porque de la universidad mejor no hacer ningún comentario. Algo que también le recuerdan los usuarios de Twiiter:

‘Viva el Rey’, qué sonoridad,

es el alfa y el omega de la españolidad.

Cuando lo dices te quedas guay,

porque ‘Viva el Rey’ no tiene rival ‘Viva el Rey’

para saludar.

‘Viva el Rey’

cuando te devuelven mal.

‘Viva el Rey’

cuando quieres cortesanear. Hay que decirlo más https://t.co/BqDi1xscr0 — Borja Ventura (@borjaventura) 9 de septiembre de 2018

“Cuando me tomo un Miguelito de La Roda, estoy diciendo viva el rey, cuando estoy montando en bici con la mano entre las piernas estoy diciendo viva el rey, cuando tengo un tractor amarillo porque es lo que se lleva ahora estoy diciendo viva el rey.

Ah, no... ahí no...????????‍♂” — Sylvia Maz ???? (@sylvimaz) 8 de septiembre de 2018

"Porque cuando presumimos de masters inexistentes estamos diciendo viva el rey” — Jan Moixó???? (@CapitaJanMoixo) 9 de septiembre de 2018

Pero hay muchas formas de decir "viva el rey" según el líder de los populares. Por ejemplo, "cuando abrimos un hospital o un colegio, cuando pagamos las pensiones o un subsidio de desempleo, o abrimos kilómetros de AVE o carreteras". Lo interesante sería pensar qué se dice cuando se externaliza a la gestión privada un hospital construido con dinero público, o un colegio se queda sin financiación y las clases se imparten en barracones; o qué quieren decir cuando no se revalorizan las pensiones y bajan las ayudas al desempleo; o construyen infraestructuras apenas eficientes como algunas líneas de la alta velocidad y rescatan con millones y millones de euros unas carreteras por las que la ciudadanía ya pagaba por pasar.

A lo mejor lo que quieren decir "abajo el rey" de una forma encubierta y no nos estamos dando cuenta.