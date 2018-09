“Padilla sufre una cogida. Da igual cuándo leas esto”: los mejores tuits y memes sobre el torero

El pasado sábado, el torero Juan José Padilla sufrió una espeluznante cogida en la plaza de toros de Arévalo (Ávila). Es la última de muchas, algunas de ellas con consecuencias terribles para él. Hace tan sólo dos meses un toro le arrancó parte del cuero cabelludo. Pero su historial es mucho peor. En 2001 en la plaza de toros Monumental de Pamplona un toro le corneó en pleno cuello. En 2011 sufrió otra gravísima cogida en la cara, en la que perdió un ojo.

Ya hace mucho que se escuchan voces preguntándose por qué no lo deja. La incredulidad ha pasado a cachondeo al ver la insistencia del torero. Estos son algunos de los tuits y memes de usuarios que reaccionaron con ironía a la enésima cogida de Padilla:

- Vamos Padilla,,, no me jodas !!!,,,, La oreja?

- Si tío,, la oreja

- Pero si ni te he tocao !!!

- Ya, tío,,, no sé

- A ver si va a ser lepra? pic.twitter.com/wabc14kaxc

— Zalatoy (@zalatoy) 8 de septiembre de 2018