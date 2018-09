¡Lunes!

Hoy para muchos niños era la vuelta al cole. Mucho ánimo

Por cierto, ¿Ya habéis dicho hoy ‘Viva el rey’? No decepcionéis a Pablo Casado, que dice que cuando abrimos un hospital o un colegio estamos diciendo viva el rey.

Empezamos por el principal escándalo del día. La ministra de Sanidad también obtuvo un máster en la URJC lleno de irregularidades, según ha publicado hoy Eldiario.es

- Jack! - Dime. - Se me ha quedado en el barco la documentación del máster. pic.twitter.com/XDJuZ7JTZK

Vaya

Madre mía, qué pasa con los máster…

He ido a la frutería y en vez de perejil me han regalado un máster de la URJC.

- ¿Cómo pudiste regalar 4,6 millones de másters en un mes? - Me dejaban firmar los másters con un sello, Marge, CON UN SELLO pic.twitter.com/NWsPiYfCYY

No sé que más hace falta para que a la universidad Rey Juan Carlos la llamen la Campechana.

He llamado a la universidad para preguntar si tengo yo un máster. Sonar no me suena, pero vete tú a saber ya.

— Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 10 de septiembre de 2018