Es la reflexión de una youtuber que se ha convertido en viral.

Isa (@isartvlog) es una de los miles de youtubers que habitualmente cuelgan contenido en la popular red de vídeos, hablando sobre sus aficiones, gustos u opiniones. Millones de personas ven estos vídeos que se han convertido en una fuente de entretenimiento e información para adultos, jóvenes y niños.

Este sábado, Isa, que se define como “coleccionista de muñecas, fotógrafa, adicta a los musicales, Twitter, Instagram y últimamente también a Youtube” decidió escribir este hilo, que ahora tiene miles de retuits, tras ver los comentarios de niños “con nombre y apellidos” en su canal.

“Os sorprendería la cantidad de veces que he tenido que borrar un comentario de un niño (especialmente en el canal de muñecas) donde me dejaban ‘su Whatsapp’ porque querían ser mis amigos”, explica.

Una reflexión que termina con un llamamiento a la educación en estos temas, tanto de los padres como de los niños:

Un niño acaba de dejarme un “Eres tonta” en mi canal, hasta ahí todo correcto, últimamente no paran de hacerlo y sus insultos infantiles me dan mucha penita (de hecho podría hacer un vídeo de comentarios “haters”). Pero me ha llamado la atención este niño en concreto, sigo — Isa (@isartvlog) 8 de septiembre de 2018

Resulta que el niño comentaba con su nombre y sus dos apellidos, como hacen siempre. Si youtube les dejase poner su dirección y su teléfono en el nombre del canal lo harían, porque así les llegarían más amiguitos por whatsapp… — Isa (@isartvlog) 8 de septiembre de 2018

Pues resulta que el niño tenía subidos un par de vídeos al canal, un gameplay que se había bajado de alguna parte y lo había resubido y un directo de hace apenas dos días — Isa (@isartvlog) 8 de septiembre de 2018

No hablaré de su intro con música de tres minutos y medio (literal), el crío no tenía más 11 años, es normal que no tenga ni idea de editar y que el vídeo fuese caspa pura. Pero el contenido… un poco preocupante. — Isa (@isartvlog) 8 de septiembre de 2018

Después de su intro de tres minutos empezaba a hablar y lo primero que decía era “Estoy aquí, grabando esto sin que lo sepan mi madre, mi padre o mi familia” *mira hacia la puerta por si lo están oyendo y sigue — Isa (@isartvlog) 8 de septiembre de 2018

El crío se abre un canal de youtube con su nombre y apellidos y sube un directo sin que sus padres se enteren, pero esto no es lo más surrealista del asunto… — Isa (@isartvlog) 8 de septiembre de 2018

El niño que me llama tonta tiene un discurso de lo más elocuente (ironía) donde habla de una compañera suya que le va a ayudar con su canal (otra niña de diez años, supongo… o a saber) y chatea con alguien que imagino no está viendo su directo con el teclado — Isa (@isartvlog) 8 de septiembre de 2018

Y casi al final de ese directo de 8 minutos en los que 3 y medio son música dice algo como “estoy solo en casa, por eso estoy haciendo esto, porque si mis padres estuvieran no podría”. A los 30 segundos aproximadamente mira otra vez a la puerta y corta el directo — Isa (@isartvlog) 8 de septiembre de 2018

Asumo que en ese momento llegó alguno de sus padres y tuvo que cortar precipitadamente su trampolín hacia la fama influencer. — Isa (@isartvlog) 8 de septiembre de 2018

Un niño de unos 10 años, que abre un canal con su nombre y apellidos, que abre un directo porque durante 10 minutos se ha quedado solo, que dice que está solo en casa y que por eso está haciendo un directo en un canal con su nombre y apellidos — Isa (@isartvlog) 8 de septiembre de 2018

Y por esto, señores, es por lo que los niños no deben tener acceso ilimitado y sin vigilancia a internet. Que vengan a llamar tonta a una persona adulta es lo de menos, son un campo abonado para pederastas y gente con malas intenciones — Isa (@isartvlog) 8 de septiembre de 2018

Os sorprendería la cantidad de veces que he tenido que borrar un comentario de un niño (especialmente en el canal de muñecas) donde me dejaban “su whatsapp” porque querían ser mis amigos. “Soy -nombre y apellidos” de -ciudad- toma mi whatsapp, quiero ser tu amiga -número-“ — Isa (@isartvlog) 8 de septiembre de 2018

Y más de una vez he tenido que borrar incluso comentarios con su dirección, porque querían que les regalase una muñeca y me dejaban la dirección en los comentarios por si colaba — Isa (@isartvlog) 8 de septiembre de 2018

Evidentemente el comentario de este crío lo he borrado, porque el acceso a su canal por parte de cualquier descerebrado me parecía un peligro. — Isa (@isartvlog) 8 de septiembre de 2018

Pero no es a mí a quien corresponde vigilar lo que los niños dejan en mis comentarios ¿qué pasa si un crío deja su teléfono y dirección en mi canal de muñecas al que entro una vez cada tres meses? — Isa (@isartvlog) 8 de septiembre de 2018

¿O si lo deja en mi canal, al que si entro, en una semana que estoy hasta arriba de trabajo y está ahí toda la semana públicamente? Los padres deberían hacer que narices están haciendo sus hijos en internet, los demás no somos sus niñeras — Isa (@isartvlog) 8 de septiembre de 2018

Y habrá youtubers a los que 1. se la pele que niños de 10 años les estén dejando datos personales en sus comentarios.

2. Tendrán tal volumen de comentarios que será imposible que vean esas cosas.

3. La 1 y la 2 juntas — Isa (@isartvlog) 8 de septiembre de 2018

Hay tantas cosas que deberían cambiar con respecto a la educación sobre internet, que o empezamos pronto o no sé a donde va a llegar todo esto… — Isa (@isartvlog) 8 de septiembre de 2018

Actualizo: Si, el canal lo reporté, evidentemente. Youtube no tiene ninguna opción específica para reportar a menores de edad abriendo canales sin consentimiento paterno, pero lo reporté porque es un peligro que los niños abran esos canales dejando datos sobre ellos y su vida — Isa (@isartvlog) 10 de septiembre de 2018

No, youtube no le va a cerrar el canal inmediatamente como están diciendo algunos, de hecho youtube probablemente no haga nada de nada y el canal siga ahí muchos, mucho, muchos meses a menos que los padres del niño se enteren y se lo hagan cerrar — Isa (@isartvlog) 10 de septiembre de 2018

Tampoco es el único niño con canal de youtube sin que lo sepan sus padres. O que deja comentarios en cuentas conocidas con datos personales para hacer “amigos”. Tienen un concepto de la amistad un tanto equivocado. — Isa (@isartvlog) 10 de septiembre de 2018

Hace falta educación, mucha, los padres de estos niños no tienen 70 años, yo podría tener un hijo de esas edad, he crecido con internet y ya no recuerdo el mundo sin él. Fuimos los primeros en entrar a redes sociales hace diez años. — Isa (@isartvlog) 10 de septiembre de 2018

Así que la generación de padres de esos niños no es analfabeta digital como también estáis insinuando muchos, probablemente sus edades no sean muy distintas a la vuestra y tampoco su uso de redes sociales se diferencie mucho. — Isa (@isartvlog) 10 de septiembre de 2018

Pero igual que a los niños se les inculca desde pequeños que no hablen con desconocidos en la calle, se debería hacer lo mismo en redes. El youtuber al que estás viendo a diario no es tu amigo y puede ser la mejor persona del mundo pero también puede no serlo. — Isa (@isartvlog) 10 de septiembre de 2018

Y esa falsa confianza y familiaridad que se crea entre la gente que te ve a diario es peligrosa si eres menor de edad. Además que el youtuber en cuestión no es el único en ver esos comentarios con datos personales, sino que potencialmente tienen acceso millones de personas. — Isa (@isartvlog) 10 de septiembre de 2018

Las herramientas de control son pocas y no son efectivas. Lo efectivo sería la educación y tomar esto como el tema serio que es. Los niños no entran a internet desde una posición de igualdad con los adultos, los niños están totalmente desprotegidos y no ven el peligro. — Isa (@isartvlog) 10 de septiembre de 2018