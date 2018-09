CasadoDimisión y #TicTacCasado se convierten en trending topic tras la dimisión de la ministra de Sanidad

La ya ex ministra de Sanidad, Carmen Montón, presentó su dimisión este martes tras la polémica por su máster de la Universidad Rey Juan Carlos. Tras su renuncia, inevitablemente todas las miradas se han puesto en el presidente del PP Pablo Casado. El caso máster hizo primero hizo caer a Cristina Cifuentes y ahora a Montón. También existen sospechas sobre el Pablo, en cuyo máster también se han detectado irregularidades.

Las reacciones tras la dimisión de Montón se han sucedido en las redes sociales y gran parte se han centrado en Pablo Casado. #TicTacCasado y #CasadoDimisión se han convertido en Trending Topic, uno de los temás más comentados, en las últimas horas:

- Cual es su opinión sobre #CasadoDimision.

. Que no voy a dimitir porque no he hiza nada, ni Máster ni Postgrados ni na.... pic.twitter.com/Xg0Y93QDTy — jasonmolina (@jason_molina1) 12 de septiembre de 2018

#CasadoDimisión No eres capaz de aprobar el título de gañan en Avila.

¿ Como vas a aprobar un Máster en Harvard.?#CasadoDimisión pic.twitter.com/GSAMxYXqzM — Francisco Fernandez (@Francis98204014) 12 de septiembre de 2018

Buenos días,???????????? a estas horas y ningún comunicado de rueda de prensa para su dimisión??

Se quedaría dormido?

Venga Casado, estamos esperando, ten dignidad.#CasadoDimision pic.twitter.com/KOOWr4pxYd — Sonia (@soniapillado70) 12 de septiembre de 2018

Tras la dimisión de Carmen Montón, Pablo Casado debería tomar el mismo camino por responsabilidad y coherencia política. Pero no lo hace, porque no admiten que todo ha cambiado en política. Que ya no cabe la corrupción. Que la sociedad avanza y han quedado atrás.#CasadoDimisión — Gloria Elizo (@GloriaElizo) 12 de septiembre de 2018

#CasadoDimision

Me parece bien que nos vayamos acostumbrado.

Cuando abrimos un colegio o una universidad estamos diciendo #CasadoDimision

Cada vez que un profesor imparte una clase estamos diciendo#CasadoDimision

Cuando estudiantes se esfuerzan estamos diciendo#CasadoDimision — Pasabaporaquí (@GitanaMarimacho) 12 de septiembre de 2018

.@pablocasado_ te va tocando. Todo lo que no sea dimitir de forma inmediata es acrecentar su falta total de ética. #España no se merece políticos como usted que no son consecuentes con sus chanchullos descubiertos y en fase judicial.#CasadoDimisión pic.twitter.com/q3HL567Eog — Jesús Cobos (@j_cobos) 11 de septiembre de 2018

- Sr Casado, que tiene que decir sobre la dimisión de Carmen Montón?.

- Viva el Rey!!!...#CasadoDimision — Abuelo Bala (@AbueloBala) 11 de septiembre de 2018

Vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que dimita porque lo ha hecho Montón...#CasadoDimisión pic.twitter.com/ONq32HGVV0 — Begotxu (@BegotxuBoo) 12 de septiembre de 2018