Ya es jueves, lo que quiere decir que mañana es viernes

Mañana es viernes. Definición gráfica: pic.twitter.com/bLFOFMVGDy — Slice Of Life (@SrdeDexter) 13 de septiembre de 2018

Vamos al lío: pues, nada, al final sucedió. Willy Toledo fue detenido este miércoles

Detenido Willy Toledo. Podrían condenarlo a 100 latigazos o a la hoguera por hereje. — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) 12 de septiembre de 2018

Han detenido a Willy Toledo por "cagarse en dios" y yo ¡me "cago en dios"! porque han detenido a Willy Toledo. La libertad de expresión es sagrada. — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 12 de septiembre de 2018

Al final a Willy Toledo le han detenido agentes de policía y no unos arcángeles enviados desde el cielo. Vaya chasco para los creyentes, ¿no? — Antonio Martínez Ron (@aberron) 12 de septiembre de 2018

Que síííííí… Que yaaaaaa… Que le han detenido por no ir a declaraaaaarrr…

Hace falta más gente lista recordándonos que a Willy Toledo no le han detenido por cagarse en dios. — Nuevas Degeneraciones (@nn_dgg) 12 de septiembre de 2018

A los que repetís que a Willy Toledo "le detienen por no ir a declarar". Si no existiese el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, ni siquiera le llamarían a declarar, así que la razón última es el delito. Es la luna, no el dedo lo que hay que mirar. — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) 12 de septiembre de 2018

“A Willy Toledo no lo detienen por blasfemia sino por no ir al juzgado”. Vale, pero a Kennedy no lo mataron los disparos sino una parada cardiorrespiratoria. ¿De acuerdo? — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) 4 de septiembre de 2018

El caso es que hoy ha declarado por lo que está acusado: cagarse en Dios y en la Virgen. Que manda narices…

Es acojonante lo de la justicia en España.

Saben que Dios se ofende, pero ni puta idea de quién es M. Rajoy. — Galleto Fontanedo. (@Coponnnn) 12 de septiembre de 2018

Detienen a Willy Toledo por robar dinero público y obtener un máster de manera irregulJAJAJAJAJAJJA, es broma. Se cagó en Dios. — Marina Lobo (@marinaLobL) 12 de septiembre de 2018

Lo de Willy Toledo ya lo predijeron Monty Python pic.twitter.com/j0la8gDa34 — ConCariñoyRespeto (@EElreydelmundo) 13 de septiembre de 2018

"Señor Dios, señale en este muñeco donde le cagó Willy Toledo" — Sargento de Hierro (@MeoNapalm) 12 de septiembre de 2018

Qué lamentable es Willy Toledo. Primero se caga en dios. Luego lo citan en un juzgado y no va. Ahora lo ordenan detener y no se entrega... Con lo fácil que sería aceptar la blasfemia, recibir 100 latigazos en la plaza del pueblo, como se ha hecho toda la vida, y tema solucionado. — gerardo tecé (@gerardotc) 4 de septiembre de 2018

El mundo es mucho mejor desde que Willy Toledo ha sido detenido, claro que sí

¿Desde qué cafetería habrá visto Billy el Niño la noticia de la detención de Willy Toledo por cagarse en dios? — ???????????????????????? (@Arezno) 12 de septiembre de 2018

Todo esto, recordamos, tras una denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos, que están muy preocupados con los males de nuestra sociedad

Con la cantidad de dioses que hay, por qué deducen los abogados cristianos denunciantes, el fiscal y el juez que Willy Toledo se ha cagado en el suyo???? — Nieves Concostrina (@NConcostrina) 12 de septiembre de 2018

¿Alguien me puede informar si la Asociación de Abogados Cristianos que denunció a Willy Toledo por injuriar a Dios ha denunciado alguna vez la pederastia en la iglesia?

Sin acritud eh? Lo pregunto porque lo ignoro. — Protestona (@protestona1) 12 de septiembre de 2018

3677 menores han sido víctimas de abusos sexuales en por parte de curas católicos en Alemania.

Igual esto le preocupa más a dios que Willy Toledo. — Protestona (@protestona1) 12 de septiembre de 2018

Pensabais que restaurar el feudalismo era una locura pero no contabais con la Asociación de Abogados Cristianos y con España — QVEF???? (@QVEF_) 12 de septiembre de 2018

¿Alguien le preguntado a Dios si quiere denunciar a Willy Toledo o ya estáis otra vez usando su nombre en vano? — Protestona (@protestona1) 4 de septiembre de 2018

Los sentimientos religiosos son muy dignos, pero los que tenemos los demás también y no veo que detengan a nadie por ello.

Esperando que me detengan por ofensa a los sentimientos científicos. — Dios (@diostuitero) 13 de septiembre de 2018

Todo esto suena loquísimo, dado que suponíamos que ya no existe la inquisición

Alguien ha decidido darle a Willy Toledo una noche de calabozo como castigo. Y más cuando esto no va a ningún lado. Se nos está quedando una democracia preciosa. https://t.co/kUy6Dd1esd — Stéphane M. Grueso (@fanetin) 12 de septiembre de 2018

Hoy, 2018, Willy Toledo ha dormido en un calabozo a la espera de juicio por blasfemar. Es de locos. — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) 13 de septiembre de 2018

Detenido Willy Toledo en nombre de Yo.

Joder como echaba de menos la Edad Media. — Dios (@Sr_Dios) 12 de septiembre de 2018

Lo de Willy Toledo sólo puede mejorar si lo tiran a un río para ver si flota — Incitatus (@LTGarlic) 12 de septiembre de 2018

Eso tiene que venir genial para eso que llaman la marca España

“Detenido tras ridiculizar a Dios y a la virgen María” exportando lo mejor de nuestra Santa Inquisición desde 1478 https://t.co/w31Uh5ojQK — Juan Diego Botto (@JuanDiegoBotto) 13 de septiembre de 2018

"Spanish actor detained to face judge over blasphemy complaint" en español quiere decir que todo el problema con Willy Toledo ha sido que no fue al juzgado cuando lo llamaron. pic.twitter.com/deD2lqcuSE — gerardo tecé (@gerardotc) 13 de septiembre de 2018

Además ha sido detenido por la tarde, por lo que ha tenido que pasar la noche en el calabozo. Una noche privado de libertad puede parecer poco, pero ya es mucho más que lo que han pasado algunos

Detenido Willy Toledo por negarse a aceptar que en España todavía pueden procesar a un ciudadano por blasfemar. Lleva más tiempo privado de libertad que todos los torturadores y asesinos del franquismo juntos. — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) 12 de septiembre de 2018

Bueno pues ya está detenido, ¿se puede empezar el juicio o falta alguien más?

Han detenido a Willy Toledo.

Dios y la Virgen aún no han sido localizados. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 12 de septiembre de 2018

Lo bueno de ser un ser imaginario es que no puede venir a detenerte la policía para comparecer en ningún juicio absurdo. — Dios (@diostuitero) 13 de septiembre de 2018

Al salir ha hecho unas declaraciones

Veremos cómo acaba esto, si le condenan y a qué

¿Cuántos latigazos le pide la Asociación de Abogados Católicos a Willy Toledo por la blasfemia? — gerardo tecé (@gerardotc) 12 de septiembre de 2018

Detener está bien, pero lapidando conoces gente. Propongo ejecutar mañana a Willy Toledo, es lo que dice mi libro sagrado, ese que leéis en las iglesias.Levítico 24:13 pic.twitter.com/ayFl7J0u0o — Dios (@diostuitero) 12 de septiembre de 2018

Yo lo de Willy Toledo lo arreglaba con un auto de fe y unos pocos latigazos, que estamos en el s. XXI y la hoguera ya no pega. — Protestona (@protestona1) 12 de septiembre de 2018

ÚLTIMA HORA El Papa perdona a Willy Toledo. https://t.co/bDeZMgarYj — Podrido Popular (@podridopopular) 13 de septiembre de 2018

Y el asunto de los máster de la Rey Juan Carlos sigue copando titulares

Esperanza Aguirre se sacó el carnet de conducir en la Rey Juan Carlos. — Kim Jong-un (@norcoreano) 13 de septiembre de 2018

La única mujer que puede acreditar un verdadero máster en la universidad Juan Carlos I. pic.twitter.com/KmXfAZMGzM — cayeruby✊✊ (@cayeruby) 13 de septiembre de 2018

Y ya tardaba en encenderse el ventilador de mierda. Hoy ABC saca un artículo en el que asegura que Pedro Sánchez plagió su tesis doctoral. Un artículo con muy pocos argumentos y varias cosas absurdas.

Willy Toledo se ha ahorrado tener que leerse el ABC. Para él no todo son malas noticias. — Flange Doozer (@FlangeDoozer) 13 de septiembre de 2018

Después de leer la noticia del ABC sobre la tesis de Pedro Sánchez, tengo que decir que lo peor ha sido haberme tenido que leer el ABC. — Flange Doozer (@FlangeDoozer) 13 de septiembre de 2018

Otra tesis que yo investigaría es la del principio de Arquímedes, es muy sospechoso que del final no se sepa nada... — Empercutío (@empercutio) 13 de septiembre de 2018

No sé si es menos creíble que Pedro Sánchez haya escrito una tesis o que en ABC se la hayan leído. — Moe de Triana (@moedetriana) 13 de septiembre de 2018

Bueno, ABC y Okdiario

Ok Diario solo tiene versión digital porque es difícil limpiarse el culo con una pantalla. — Alice (@Comunase) 12 de septiembre de 2018

Eduardo Inda está a punto de publicar que al @PSOE lo financia Venezuela. — Protestona (@protestona1) 13 de septiembre de 2018

Dicen, por ejemplo, que Sánchez se plagió a sí mismo, que tiene narices

¿Volcó en la tesis artículos suyos ya publicados? Entiendo que escriben para azuzar a analfabetos funcionales, pero es aún más lamentable que ellos mismos sean analfabetos funcionales que no tienen claro el concepto de plagio. pic.twitter.com/uGSetOdH3k — laquintacolumna (@laquintacolumna) 13 de septiembre de 2018

Lo de "volcó en la tesis artículos suyos ya publicados" suena a no saber de qué va una tesis. pic.twitter.com/iDS0pEBkw9 — Roboz (@LI3PeO) 12 de septiembre de 2018

"Autoplagio" dicen, jajajaja. Es que hay que quererles.

Llevo años plagiando tuits a mi cerebro — Supel Latón (@Supel_Laton) 13 de septiembre de 2018

Cómo se come lo del “autoplagio” en una tesis? Pregunto. — Nuevas Degeneraciones (@nn_dgg) 13 de septiembre de 2018

Además sabemos de buena tinta que hay pruebas concretas que indican que no hay un plagio:

Si la tesis de Pedro Sánchez comienza diciendo "Buenos días in the morning" no está plagiada. — Dios (@diostuitero) 13 de septiembre de 2018

Y ahora Pedro Sánchez dice que va a digitalizar su tesis y a hacerla pública. Bien

-Perdone, ¿ha visto usted mis tesis?

-No, pero me gustaría verlas. — Iké Leal que soy (@Ikefuti) 12 de septiembre de 2018

Pedro Sánchez recula, difunde su tesis y reconoce que la pizza no era tan cojonuda. — Acidocuprico (@acidocuprico) 13 de septiembre de 2018

¿Quedamos para leer la tesis de Pedro Sánchez y lo que surja? — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 13 de septiembre de 2018

- Enséñamela, Pedro...

- ¿Tú también con el rollo de la tesis, Angela?

- ¿Qué tesis? pic.twitter.com/cSSfNohr7B — Encarni Trémula (@EncarniTrmula) 13 de septiembre de 2018

Al final todo se le ha vuelto en contra a Casado, que sigue sin enseñar su TFM y sin aclarar lo de su máster. Ahora tendrá que buscar una piedra más grande bajo la que esconderse

Ahora es cuando Casado publicará su TFM, no? — Esther Palomera (@estherpalomera) 13 de septiembre de 2018

Cuando todos dimitieron y todas las tesis se enseñaron, Pablo Casado todavía estaba allí. #Microrrelato — gerardo tecé (@gerardotc) 13 de septiembre de 2018

En su trabajo fin de máster, titulado "Lorem ipsum", Pablo Casado reflexiona sobre la necesidad de liderazgos ejemplares en el ámbito de la gestión pública. — gerardo tecé (@gerardotc) 13 de septiembre de 2018

Bueno, y espera que no se investiguen los títulos de otros…

ULTIMA HORA!!! :Se filtra el título de Albert Rivera pic.twitter.com/sJgJI3a8KS — Gúndula ???? ????????️ (@vonlichtenkraut) 13 de septiembre de 2018

Ojalá un TFM de Albert Rivera sobre Kant — Tikko ® (@tikotikoh) 13 de septiembre de 2018

Y por último y no por ello menos importante, hoy se ha aprobado la exhumación de Franco con la abstención de PP y Ciudadanos. Ya queda menos para comprobar si era verdad lo de la canción de Ariel

A lo mejor al abrir la caja de Franco aparece el TFM de Casado y lo solucionamos todo de golpe. — gerardo tecé (@gerardotc) 13 de septiembre de 2018

¿Para qué quieren ahumar a Franco? — Super Falete (@SuperFalete) 13 de septiembre de 2018

Franco, calienta que sales — Surdo (@Zurdo) 13 de septiembre de 2018

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

Cuando te llevas a tu padre a un concierto y va enfadado. pic.twitter.com/mJnhk997OT — Manolo (@Stefanypowers) 12 de septiembre de 2018

Ahora prepara su siguiente libro: "Cómo fugarse de la cárcel". https://t.co/KLs8BZ3TKG — Super Falete (@SuperFalete) 12 de septiembre de 2018

Un día eres joven y otro te estás comprando una carpetita para las cosas del médico. — ZOTON (@catacerca) 12 de septiembre de 2018

–Pepe, ¿qué haces azotando al pollo?

–Puri, hoy comemos pollo al sado.

–Jajajaja. Si tenía razón mi madre, eres tonto a todas horas. — Mr. Rabbit (@rabbit_en) 8 de septiembre de 2018

"Tienes que madurar de una vez por todas" Yo: pic.twitter.com/fFuJ7xdLv8 — SR.VEGETAL (@mejorchef) 12 de septiembre de 2018

Imaginaos si el padre de Picasso le llega a regalar la Play que le pidió, en vez de la caja de acuarelas — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 12 de septiembre de 2018